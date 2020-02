Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

In auto a Chiareggio?

D’estate scatta il pedaggio Chiesa Valmalenco - Il Comune ha deciso: da fine luglio a settembre tassa, forse di cinque euro

Manca soltanto l’ufficialità ma si può dire che è cosa fatta: la prossima estate verrà introdotto un pedaggio per coloro che vorranno raggiungere Chiareggio in auto.

Il costo non è ancora stato definito, secondo alcune voci di paese sarebbe sui cinque euro ma dall’amministrazione comunale di Chiesa in Valmalenco non arriva alcuna conferma in tal senso.

L’introduzione del ticket è stata di fatto decisa giovedì sera durante un incontro tra la giunta comunale di Chiesa e gli operatori turistici di Chiareggio. La fumata bianca è arrivata intorno alle 23, come ha confermato poco dopo il sindaco Renata Petrella: «Lo confermo in via ufficiosa - ha detto - perché dobbiamo ancora stilare il regolamento; il costo del pedaggio non è stato ancora stabilito, lo faremo nei prossimi incontri. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore dall’inizio di luglio e resterà tale fino alla fine della prima settimana di settembre».

«Il ticket per Chiareggio si pagherà alla sbarra di Sabbionaccio (appena dopo San Giuseppe) - spiega Parolini - mentre i parcheggi nelle località Barchi e Prati Pedrana (per intenderci dove c’è il ristorante Sasso Nero, a San Giuseppe) resteranno a pagamento nei mesi di luglio, agosto e nella prima settimana di settembre».

Resta da capire se, una volta scoraggiati i turisti dal raggiungere Chiareggio in auto, verrà o meno introdotto un servizio navetta o se verranno almeno aumentate le corse dei bus pubblici che, da trent’anni a questa parte, sono ampiamente insufficienti per il numero di persone che in estate frequentano quel bellissimo angolo di Valmalenco.

