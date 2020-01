Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Il vagito di Chloe saluta il nuovo anno È lei la prima nata Il lieto evento ieri all’ospedale di Sondrio. Genitori raggianti: «Per noi si tratta del regalo più bello». Il piccolo Alessandro ha mandato in pensione il 2019

È Chloe la prima bambina nata nel nuovo anno e nel nuovo decennio all’ospedale di Sondrio: la neonata, di 2,6 chilogrammi, è venuta alla luce nella mattinata di ieri, esattamente alle 11,29, regalando un Capodanno davvero speciale a mamma Lilia e papà Vasile Turkan, due ragazzi moldavi ormai da 10 anni trapiantati in Valtellina e che vivono a Prata Camportaccio. Si sono conosciuti a Morbegno, dove le loro famiglie si erano trasferite anni prima.

«Chloe doveva nascere il 3 gennaio - spiegano i due genitori - e invece è arrivata un po’ in anticipo. Siamo felicissimi, è il regalo più bello che avremmo potuto ricevere e ci ha donato un Capodanno assolutamente speciale. Siamo in Italia ormai da 10 anni e siamo contenti di essere qui: ci troviamo bene e siamo stati accolti sempre molto bene». A festeggiare insieme a Vasile e Lilia le due nonne, entrambe chiamate Maria, e la cuginetta di Chloe, Evelina, anche lei di nazionalità moldava. Inoltre, a “fare compagnia” a Chloe anche Sofia, altra neonata che però, essendo nata il 31 dicembre, non sarà coetanea proprio di Chloe.

La piccola Sofia, comunque, non è stata l’ultima nata dell’anno scorso, visto che, dopo di lei, alle 22,34 del 31 dicembre è venuto alla luce Alessandro, dono davvero unico per mamma Denisa, per la quale Alessandro è il primogenito, e papà F abio Bergomi, già padre di un’altra figlia originario di Milano, ma che ora con Denisa vive a Colico.

Fabio, Denisa e Alessandro, bimbo dal peso di 3,350 chilogrammi, ospitati nella stanza di fronte a quella di Chloe nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Sondrio, hanno ricevuto la visita delle due nonne materne, Mariele e Adriana. «È stata un’emozione incredibile - spiega mamma Denisa -. Alessandro è nato un po’ in ritardo, ma in questo modo ci ha regalato senza dubbio un Capodanno diverso e molto bello. Sono stata seguita benissimo prima a Morbegno e anche qui in ospedale per il parto: le ostetriche sono state bravissime. Grazie a loro ho affrontato il parto in completa serenità». «Io - fa eco papà Fabio, youtuber tra i più noti in Italia con il suo canale Fabio Bergomi e che, proprio insieme a Denisa gestisce la gelateria Rivareno al centro commerciale di Fuentes dove i due, peraltro, si sono conosciuti - avevo già pronosticato ad agosto che sarebbe nato la notte di Capodanno, vicino alla mezzanotte, e così è stato».

Tra l’altro sempre Fabio, racconta un aneddoto relativo al travaglio e al parto del suo primo maschietto: «Avrei voluto fare una sorpresa a Denisa - racconta il neo papà - e siccome sono amico di Andrea Bocelli ero d’accordo di sentirmi con lui e che avrebbe cantato una canzone a Denisa per celebrare la nascita di Alessandro: lei, però, durante il travaglio, mi ha “cacciato” dalla sala parto e così non ho potuto farle questa sorpresa».

Se all’ospedale di Sondrio il primo giorno dell’anno è stato “bagnato” dalla nascita di Chloe, nessun parto è invece avvenuto al nosocomio di Sondalo, dove dunque si attende ancora il primo “fiocco azzurro” o rosa di questo 2020, anch’esso appena nato.

Fiocco azzurro anche all’ospedale di Gravedona Moriggia Pelascini. Ieri pomeriggio, infatti, è arrivato il primo nato del 2020: si tratta di Filippo, venuto al mondo esattamente alle 14.24. I genitori, Adriana e Mattia Sardi, sono di Chiesa in Valmalenco e per loro si tratta del figlio primogenito: «Il termine per il parto era il 28 dicembre – dice, radioso, il papà –, ma il nostro Filippo ha voluto aspettare il cambio d’anno per nascere e così abbiamo trascorso un Capodanno un po’ diverso, in trepidante attesa».

