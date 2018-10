Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Il “Trenino rosso” diventa un gioco-libro E conquista il pubblico Poschiavo, ideato dalla biblio.ludo.teca La Sorgente celebra i 10 anni dell’associazione e dell’Unesco. «Con i fondi raccolti finanzieremo le nostre attività».

“Il trenino rosso - gioca e scopri la linea del Bernina”. Un titolo che dice tutto, anche se in realtà la sorpresa è grande quando si apre la scatola che lo contiene. Si resta a bocca aperta per l’amore e la cura che la biblio.ludo.teca La Sorgente di Poschiavo ha messo in quest’ultimo progetto, voluto nel decennale della fondazione.

Curatissimo in ogni dettaglio, non è solo un gioco. È un gioco-libro (in italiano e in tedesco) che andrà a ruba - ne siamo certi - tra gli appassionati di treni e tra gli amanti di questa tratta che ha il suo capolinea a Tirano e che si inerpica su per il passo Bernina. È un gioco di percorso, che ammette al tavolo da uno a 4 giocatori. Anche qui la fortuna c’entra parecchio, ma in questo gioco per progredire con le pedine (a forma di locomotive e di autopostale) conta molto anche saper rispondere correttamente alle domande “quiz” e per farlo basta aver letto il libro che accompagna il gioco.

Una pubblicazione (i testi sono di Alessandra Jochum Siccardi, co-ideatrice e co-curatrice insieme a Pierluigi Crameri) che è un pozzo di informazioni, curiosità, aneddoti, che riguardano la tratta ferroviaria inserita nel Patrimonio Unesco, il materiale rotabile (di ieri e di oggi), le principali stazioni, i luoghi che tocca e soprattutto le persone che ne hanno fatto la storia. Il gioco è stato pensato per i più piccoli: una variante prevede una semplice sfida fra le locomotive che percorrono la ferrovia e l’autopostale che procede sul tracciato della strada del passo. Il gioco “Il trenino rosso” è stato presentato domenica scorsa alla Sagra della Castagna di Brusio ed è andato a ruba.

Una bella soddisfazione per la biblio.ludo.teca La Sorgente di Poschiavo, che oltre a festeggiare i suoi primi 10 anni di attività ha celebrato in modo splendido anche i 10 anni di Patrimonio mondiale dell’Unesco. «Il gioco-libro è un prodotto targato quasi interamente Valposchiavo: qui è stato ideato, scritto, illustrato, impaginato, tradotto, costruito, stampato, confezionato. E va sottolineata - dicono dalla biblio.ludo.teca - la collaborazione con gli utenti dell’Incontro di Poschiavo, che hanno realizzato - pensate - a mano tutte le pedine, così come i dadi appositamente adattati al gioco, nonché i disegni di locomotive e vagoni della ferrovia del Bernina che impreziosiscono il libro e le carte da gioco».

«Questo gioco, così come gli altri ideati in passato dalla biblio.ludo.teca, è stato voluto anche per raccogliere fondi da destinare al finanziamento delle attività socio-culturali e ludiche rivolte a bambini, adulti e anziani che l’associazione promuove regolarmente e che - precisa il presidente Pierluigi Crameri - permettono di far vivere la struttura che esiste grazie a un’enorme mole di lavoro, prestata per lo più a titolo di volontariato da parte di molte collaboratrici». Il gioco è in vendita al prezzo di 39 franchi alla biblio.ludo.teca, a l’Incontro e in vari negozi della Valposchiavo.

