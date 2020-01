Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Il tempietto ritrova i colori di un tempo Morbegno, continuano i lavori per restaurare la struttura che ricorda i caduti della Seconda guerra mondiale. L’intervento si è però rivelato più complesso e si cercano ancora fondi. Sabato 18 gennaio ci sarà la fiaccolata.

Tempietto rimesso a nuovo: Morbegno risponde, ma servono ancora risorse per completare il restauro. Durante la serata di sabato 18 gennaio, quando si terrà la commemorazione della battaglia di Warwarowka, sarà possibile vedere sul posto i risultati del lavoro realizzato sinora al tempietto e, al tempo stesso, si potrà contribuire concretamente con una donazione per i lavori, che sono ancora lunghi e si sono dimostrati più impegnativi del previsto.

Il gruppo spontaneo “Amici del tempietto” (cioè Annalisa Acquistapace, giornalista da sempre legata affettivamente al luogo del ricordo dei Caduti, Paola Mondin, restauratrice nonché nipote di quell’

Ettore Macciolini

Roberto Paruscio

L’iniziativa, indirizzata a uno dei luoghi di culto e del ricordo per antonomasia della città del Bitto, è nata per ridare smalto ai nomi sulle pareti di questo tempietto. Un intervento che ha richiamato da subito l’attenzione e i contributi dei morbegnesi. «In questi mesi dall’inizio dei lavori, avvenuto tra settembre e ottobre, è stata ripulita la parete del lato sinistro del tempietto con le opere di ripristino del fondo e interventi come le stuccature - spiegano gli “Amici del tempietto”- ed è stata ridipinta riportandola ai colori originali. Ora il cantiere è sospeso perché le temperature rigide compromettono la presa dei materiali. Si sta intervenendo anche sulle lastre di pietra sulle quali sono riportati i nomi dei caduti dei paesi delle valli del Bitto».

«I lavori riprenderanno non appena la stagione lo consentirà e oltre a proseguire per completare anche la parete destra, si dovrà pensare a una soluzione per i problemi della copertura: durante il cantiere, infatti, abbiamo dovuto affrontare le perdite dal tetto del tempietto che portano infiltrazioni sulle pareti su cui è in corso il restauro. In seguito poi anche i cannoni saranno oggetto di lavori». Per chi fosse sensibile alla tematica il 77esimo anno di commemorazione dei caduti di tutte le guerre della campagna di Russia e delle battaglie di Warwarowka e Nikolajewka sarà un’occasione per dimostrare la vicinanza al tempietto votivo. La cerimonia si svolgerà sabato 18 gennaio a Morbegno dalle 19 in piazza Mattei dove alle 19,45 è stata fissata la partenza del corteo con la fiaccolata che si sposerà sino al tempietto votivo attraverso via Nani, piazza Marconi e via San Marco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA