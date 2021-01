Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Il Tar cancella l’ordinanza della Regione «Le superiori tornino tutte in classe» Accolto in serata il ricorso di un gruppo di genitori di studenti lombardi - Le motivazioni del tribunale: «Misure contraddittorie, pregiudizio grave e irreparabile»

Como

Il Tar della Lombardia (prima sezione, presidente Domenico Giordano) ha accolto ieri sera un ricorso presentato da un gruppo di genitori di studenti di scuole medie superiori (tramite un pool di legali che comprende anche l’avvocato comasco Ruggero Tumbiolo) sospendendo gli effetti dell’ordinanza con cui il presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana

L’accoglimento del ricorso è motivato da ragioni diverse, riassunte in un provvedimento di una dozzina di pagine: alcune sono questioni più meramente normative - legate alle competenze dell’amministrazione regionale rispetto ai Dpcm della presidenza del Consiglio dei ministri e in definitiva ai rapporti di forza tra le due istituzioni -, altre sono invece questioni un po’ più pratiche: «L’ordinanza regionale denota una specifica contradditorietà perché per contenere gli assembramenti adotta misure incidenti sulla didattica in presenza rispetto alla quale non evidenzia alcun peculiare pericolo di diffusione epidemiologica, in ragione delle concrete modalità di effettuazione della didattica stessa».

L’ordinanza regionale quindi non è più in vigore. In teoria gli studenti dovrebbero rientrare a scuola. Ora bisognerà capire quando potranno farlo. La Regione, dal canto suo, ha già annunciato l’intenzione di proporre ricorso.

