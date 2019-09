Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Il sushi del futuro viaggia su rotelle Lo servono quattro robot camerieri Nel locale di Cavallasca sono già attive macchine di seconda generazione Salutano, servono ai tavoli e si allontanano dopo una carezza

In principio, come nella migliore fantascienza, il robot era antropomorfo.

Ma sono bastate quattro settimane perché le cameriere in gonna e rotelle, che tanto divertono i bambini ospiti del ristorante, fossero affiancate da un fratellino minore che rischia di farle diventare subito ferri vecchi. Un automa, l’ultimo arrivato, che di umano non ha più molte sembianze, se non la voce e un paio di occhioni azzurro acceso. Ma in stile fidanzata di Wall-E, naturalmente. Questo coso, questa sorta di ventilatore parlante e ambulante è più veloce e soprattutto più efficiente nel portare i piatti ai tavoli e rischia di ridurre le sorelle a un’operazione-nostalgia. Insomma, il Sushi Komachi di via per San Fermo è aperto da cinque mesi ed è già alla seconda generazione di robot-camerieri che trotterellano silenziosi per le sale. Un esperimento con pochi uguali in tutta Italia: dalla fine di agosto c’è qualche robottino in circolazione a Terni, a Rapallo e in Friuli Venezia Giulia, mentre non si registra precedente alcuno tra Comasco e Canton Ticino. A parte il non indifferente investimento iniziale, spiega Michela Hu, 27 anni, in Italia da quando ne aveva cinque, per ingaggiare gli automi ai tavoli è stato necessario collocare sul soffitto una serie di sensori che li aiutano nell’orientamento.

E poi la conversione del software, linguaggio compreso, dal cinese all’italiano. Questi piccoli gioiellini svolgono per il momento funzioni basilari: partono dal banco, arrivano al tavolo, salutano, invitano a ritirare il vassoio e se ne vanno (solo quando un commensale li accarezza). Ma reagiscono agli imprevisti. Se per esempio un cliente taglia la strada all’improvviso, il robottino si arresta, senza rovesciargli addosso gli uramaki.

I tre robot-cameriera in gonnella sono costati circa settemila euro l’uno. L’ultimo arrivato vale invece più del doppio, circa sedicimila.

Insomma, fra l’uno e le altre se n’è andato lo stipendio annuale di un cameriere in carne e ossa. Ma niente paura, non ruberanno posti di lavoro. Per ora sono soltanto un’attrazione in più in un locale che come tanti punta sul gradimento dei piatti. In effetti il ristorante di Cavallasca, fra sashimi e robottini, cresce: «Facciamo fatica a trovare personale, scrivetelo».

