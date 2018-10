Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Il nuovo look di piazza Vittorio Veneto? La parola adesso passa ai cittadini Martedì un’assemblea per discutere sulla riqualificazione voluta dal Comune Il sindaco «Valuteremo le istanze di operatori e abitanti per arrivare ad un progetto condiviso»

L’amministrazione comunale non deciderà da sola quale futuro dare alla centralissima piazza Vittorio Veneto: per predisporre il progetto definitivo di arricchimento di questo importante spazio cittadino, la giunta ha deciso di confrontarsi con la popolazione.

Martedì prossimo, 16 ottobre, il municipio che domina la piazza ospiterà dalle 20.30 un’assemblea pubblica convocata dal sindaco Marco Ghezzi proprio per «discutere della sistemazione della piazza Vittorio Veneto e valutare le istanze degli operatori e degli abitanti, al fine di giungere ad un progetto condiviso».

Il percorso di avvicinamento alla realizzazione dell’intervento con il quale in particolare l’assessore ai Lavori pubblici, Dario Gandolfi , intende riqualificare il centro cittadino e dargli nuovi contenuti per far tornare i cittadini a vivere questo spazio, si arricchisce dunque di un nuovo passaggio.

Se la proposta di Gandolfi ha suscitato sostanziale apprezzamento – anche perché punta a inserire un nuovo fazzoletto di verde nella piazza, con giochi utilizzabili anche dai bambini portatori di disabilità -, c’è stato anche chi ha sollevato dubbi circa la bontà dell’operazione. In particolare era stato il gruppo di opposizione “Cambia Calolzio” a esprimersi in modo critico, chiedendo che delle prospettive di piazza Veneto si discutesse con la popolazione in occasione di un appuntamento ad hoc.

