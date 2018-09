Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Una delle sale del Museo etnografico tiranese. Molti i progetti in fase di realizzazione

Il Museo per il futuro Video e percorsi mirati con i fondi della Regione Continua l’attività per la promozione del Met Sono previsti anche progetti didattici per gli studenti

Al via le iniziative concrete di valorizzazione del Museo etnografico tiranese. La realizzazione di video sul patrimonio immateriale (cioè i saperi e le tradizioni della comunità) con AlpLab, di un tavolo interattivo che presenti il museo e le altre bellezze della città in un concetto di museo diffuso, la realizzazione di un percorso didattico per le scuole, il completamento della digitalizzazione del patrimonio fotografico del museo. È quanto il Museo etnografico tiranese riuscirà a concretizzare grazie al contributo ottenuto da Regione Lombardia pari a 15mila euro su una richiesta di 24mila euro.

«La domanda, presentata all’Avviso unico cultura della Regione, è stata accolta e ne siamo molto contenti – spiega l’assessore a Cultura e Turismo, Sonia Bombardieri -. Entro la fine dell’anno dovremo portare a compimento le attività proposte. Saranno girati video sul patrimonio immateriale con AlpLab che ha avuto a sua volta un finanziamento da Pro Valtellina. Inoltre abbiamo pensato ad un tavolo interattivo che sarà al piano terra del Met per rendere parzialmente accessibile, fintanto che non lo sarà totalmente, le sale di visita a chi fatica a deambulare. Presenteremo non solo il museo, ma anche la città nel legame con la storia e l’agricoltura e altro».

