Il mercato dell’auto in provincia fa un balzo in avanti: superato il 2011 Nel 2017 venduti a Sondrio 4.937 mezzi contro i 4.391 veicoli immatricolati cinque anni fa. La Ford ha il primato, ma la Panda è la più amata

Il mercato dell’automobile va a tutto gas in provincia di Sondrio secondo i dati elaborati da Unrae, l’Unione nazionale dei rappresentanti di autoveicoli esteri che registra quanto l’auto di nuova immatricolazione nei 74 comuni della provincia stia praticamente volando.

Il numero di auto nuove l’anno scorso ha toccato quota 4.937, un dato che non solo fa risalire il mercato a livelli pre crisi, ma addirittura li supera, visto che nel 2011 si era fermato a 4.391 veicoli nuovi venditi. Una bella boccata di ossigeno per le concessionarie della provincia, che nel raffronto con il 2016 registrano 986 auto di nuova immatricolazione. Ma ciò che sorprende di più è che siano state vendute 494 vetture nuove a novembre. Solitamente sono i primi mesi del nuovo anno che inducono all’acquisto del nuovo e non novembre.

Non solo, la provincia di Sondrio con quella di Vercelli segna un record a livello nazionale perché il 2017 con 733 unità ha segnato il sorpasso del marchio Ford su quello Fiat, che continua ad essere primo nel resto del Paese. La casa automobilistica Ford in provincia ha segnato il record di 1.304 auto di nuova immatricolazione.

Secondo il marchio Fiat, che risponde con 571 auto. Del resto, Unrae, rileva anche che se il gruppo FCA sommasse i suoi marchi Fiat, Jeep e Lancia non riuscirebbe a scalfire il primato di Ford, essendosi fermata a quota 798. Dei tre marchi è Jeep che rispetto al 2016 ha fatto un bel balzo avanti da 94 a 144 nuove immatricolazioni dello scorso 2017.

La sorpresa arriva anche dal terzo marchio automobilistico premiato in provincia di Sondrio che è Suzuki: con 296 vendite, è sul gradino più basso del podio, ma anche qui il risultato c’è. Soffrono un poco i marchi forti cioè Volkswagen (4o) Renault (6o) Opel (12o) e Toyota (7o). Il mercato dell’automobile nuova ha segnato in provincia un vero compattamento di marchi aprendo le scelte di ogni acquirente a 360 gradi. Leggendo i dati forniti dall’Unrae ci si accorge di questi numeri di vendita molto vicini tra loro.

La Panda preferita

E ora uno sguardo ai modelli più gettonati nella nostra provincia, dove ancora una volta la regina resta la piccola di casa Fiat, la Panda, che con 198 prevale nelle classifica delle automobili preferite. Ma attenzione perché dietro, e non molto distante, incalza la piccola Ford Fiesta che risponde con 196, mentre Volkswagen Polo e Fiat 500 si giocano il terzo posto con la tedesca Polo che prevale per 154 a 146. Entrando nella classifica dei modelli più acquistati scopriamo delle news-entry c’è la Suzuki Ignis, la Ford Kuga e la Hyundai H-20. Chiudiamo con i dati relativi alle supercar, auto che attirano l’interesse di giovani e meno giovani. Il marchio che nel 2017 ha avuto più successo in provincia è stata la Porsche (22) seguita, e questo è un dato un po’ in controtendenza, da Maserati con 17 acquirenti, segue Jaguar con 7, l’elettrica Tesla (2) e infine la Lotus con 1. Chissà se il nuovo anno porterà altri cambiamenti al mercato dell’auto in provincia di Sondrio già a fine gennaio si potrà tastare il polso alle vendite del 2018 per vedere se la sfida tra Ford e Fiat andrà avanti.

