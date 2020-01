Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Il lago visto dal lago è ancora più bello Boom delle crociere Le magiche luci del Christmas Light Festival con i viaggi dalla barca di Edoardo Grammatica

La magia di una stellata notte d’inverno, i mille colori a illuminare le bellezze architettoniche e naturali che scaldano l’atmosfera e un silenzio rotto solo dal rumore dolce delle onde che la barca solca.

Ammirare il Lario da terra è certamente incantevole, ma vedere il lago direttamente dal lago, è un’esperienza unica. Se poi lo si fa di sera, costeggiando i borghi illuminati a festa e le sontuose ville, l’emozione diventa davvero forte.

Lo possono testimoniare le decine di persone che hanno già partecipato alla crociera sul lago organizzata dal “Consorzio Motoscafi Lario” in concomitanza con il Christmas Light Festival.

«E’ la seconda volta che proponiamo questa iniziativa, abbiamo iniziato lo scorso anno – spiega Grammatica – la barca può ospitare internamente fino a 40 persone. L’idea è quella di dare un’immagine diversa del lago: Como si rispecchia nelle sue acque, chi viene qui lo fa sì per vedere la città ma soprattutto per il lago. Il Lario visto dal lago, è qualcosa di unico e le persone che fino ad ora hanno partecipato ai tour, sono state entusiaste».

Già, perché se il lago di Como d’estate è gettonatissimo, d’inverno ha davvero un fascino incredibile e ammirare i borghi, di sera, direttamente dalla barca, è un’esperienza difficile da tradurre in parole.

Un trend turistico che sta prendendo sempre più piede, da chi noleggia imbarcazioni per raggiungere i ristoranti, al gruppo di cinesi che richiede un’escursione alle 7 del mattino per veder sorgere il sole dal lago, come successo ieri. Visto il successo e l’apprezzamento registrato per questa esperienza in notturna tra i borghi illuminati, è molto probabile che non mancherà nemmeno la terza edizione. Prima della chiusura delle festività natalizie, ci sono però altre tre date disponibili: 4, 5 e 6 gennaio 2020.

