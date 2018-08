Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Il bus cambia (a sorpresa) l’orario Fedele:«Ancora disagi per chi viaggia» Alcuni passeggeri hanno segnalato i disguidi per chi si sposta dalla Valchiavenna.

La Cisl di Sondrio, per bocca del referente trasporti Michele Fedele, evidenzia un nuovo problema riguardante gli orari del trasporto ferroviario e su gomma. «Alcuni pendolari ci segnalano una strana anomalia inerente una variazione di orario, posta in essere nel mese di agosto per la tratta ferroviaria Sondrio-Colico, allorquando è intervenuta la sostituzione del treno con il bus - spiega Fedele -. Le segnalazioni, pervenute soprattutto da pendolari Valchiavennaschi che lavorano a Sondrio, riguardano il treno pomeridiano la cui partenza, normalmente, è prevista da Sondrio per le ore 14,47 con arrivo a Colico per le ore 15,36 e che, nel mese di agosto, viene sostituito con un servizio autobus. Stranamente, la partenza dell’autobus da Sondrio è anticipata rispetto a quella del treno di ben 25 minuti! L’autobus, infatti, parte alle ore 14,22, anziché alle 14,47, ponendo in essere disagi per coloro i quali terminano il lavoro, ad esempio, alle 14,30 e non possono usufruire del servizio di trasporto in tempo consono.

Peraltro, il fatto strano è che l’autobus, una volta giunto a Morbegno, riprende l’orario usuale in linea con quello del treno, partendo da Morbegno alle ore 15,17. In pratica - continua Fedele -, l’autobus arriva a Morbegno e aspetta per oltre 20 minuti prima di partire alla volta di Colico. Ma allora, si chiedono i pendolari, perché non conservare anche per l’autobus lo stesso orario di partenza del treno, evitando di stravolgere la vita a coloro che prendono il treno a Sondrio e il cui orario di lavoro, come spesso avviene, è stato magari concordato in linea con i servizi di trasporto pubblico? Peraltro, che senso ha anticipare la partenza da Sondrio di ben 25 minuti per poi tenere il bus parcheggiato a Morbegno per oltre 20 minuti? Stranezze del nostro trasporto pubblico!».

