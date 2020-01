Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Il 118 costretto a fare gli straordinari Aumentano le richieste di soccorso Lo scorso anno 14.400 interventi rispetto ai 13.723 del 2018: «Crescita progressiva». Attivata una postazione diurna a Bormio, due convenzioni per i mezzi a Morbegno e Sondrio.

Sono in costante crescita, negli ultimi anni, gli interventi di soccorso da parte dei sanitari del 118: nella provincia di Sondrio, infatti, l’attività svolta da Areu è passata da 13.206 missioni e uscite del 2017, alle 14.440 dell’anno scorso, passando per i 13.723 interventi del 2018. Nel 2019, dunque, in media l’Articolazione aziendale territoriale 118 di Sondrio è intervenuta 1.200 volte al mese e 40 volte al giorno. «Si tratta di una crescita progressiva - commenta il responsabile Areu per la provincia di Sondrio Gianluca Marconi - ed è difficile dirne il motivo: da un lato l’incremento potrebbe essere legato a un maggior numero di presenze e transiti da parte dei turisti nel territorio di Valtellina e Valchiavenna, dall’altro, invece, potrebbe dipendere da una maggiore sensibilità nell’utilizzo del numero unico d’emergenza. Per verificare la bontà di queste ipotesi bisognerebbe incrociare i numeri relativi agli interventi di Areu con quelli legati alle presenze turistiche o agli accessi in pronto soccorso. In ogni caso, rimane il fatto che le chiamate al 118 potrebbero essere aumentate anche in base alla ridefinizione della rete ospedaliera: un conto, infatti, è avere l’ospedale “sotto casa”, un altro dover fare molti chilometri e allora si preferisce chiamare l’ambulanza piuttosto che arrivare da sé in pronto soccorso».

Se il numero degli interventi di soccorso dei sanitari del 118 è cresciuto costantemente negli ultimi anni, le percentuali relative alla tipologia degli interventi stessi è invece rimasta costante: il 56% ha infatti riguardato casi di malore, il 20% è avvenuto a seguito di cadute accidentali o sportive, mentre soltanto il 6% delle missioni è avvenuto a causa di incidenti stradali. Anche le casistiche di intervento sono rimaste in linea negli ultimi anni con il 16% di codici rossi, il 70% di codici gialli e il 14% di codici verdi con anche qualche caso di codici bianchi. Per far fronte a un’attività sempre più intensa su tutto l’arco territoriale di Valtellina e Valchiavenna, Areu negli ultimi mesi ha anche lavorato per potenziare le risorse e i mezzi a propria disposizione: «La nostra preoccupazione - sottolinea ancora Gianluca Marconi - è dare la massima risposta ai cittadini: proprio per questo, verso la fine del 2019 di concerto con la direzione strategica di Asst abbiamo attivato una postazione medicalizzata diurna a Bormio che sarà presente fino al giorno di Pasquetta.

In più abbiamo proceduto all’affidamento di due nuove convenzioni per altrettanti mezzi di soccorso di base su Morbegno e Sondrio: si tratta di mezzi “a gettone”, attivati in collaborazione rispettivamente con la Cri di Morbegno e con Valtellina Soccorso che saranno disponibili per un minimo di 28 ore settimanali e verranno retribuiti solo in caso di un loro effettivo intervento. Il servizio di soccorso territoriale è molto dinamico: non dobbiamo dimenticare nemmeno il mezzo aggiuntivo a Valfurva dopo la frana e quello a Livigno durante la stagione sciistica».

