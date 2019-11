Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Grossa frana a Perledo e il Varrone fa paura Massi e detriti sulla strada per Vezio, nessuno è rimasto ferito ma il rischio è stato grande - Sul posto vigili del fuoco e tecnici comunali per riaprire la strada e metterla in sicurezza

Un boato improvviso e il muro che cade. Oggi attorno alle 16 a Campallo, lungo la via per Vezio che porta verso il Castello e l’area artigianale, una grossa frana si è staccata dalla parete a monte, trascinando a valle terra e sassi per oltre un centinaio di metri cubi di detriti.

Isolata l’area artigianale, e la quarantina di abitanti della frazione di Vezio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ed immediatamente è iniziata la corsa contro il tempo per liberare la strada.

«Fortunatamente in quel momento non passava nessuno - dice il sindaco Fernando De Gianbattista - un masso si è staccato trascinando parecchio materiale. Abbiamo iniziato immediatamente i lavori per pulire la strada ed evitare che la zona restasse isolata». I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti, dal Comune sono arrivate le ruspe che hanno ripulito buona parte del materiale. Le operazioni di messa in sicurezza proseguiranno oggi, considerato che è prevista una tregua pioggia. Una frana che ha dimostrato per l’ennesima volta come il territorio da Varenna verso Bellano, sia tra i più fragili della costiera.

Il Varrone

Le piogge consistenti e ininterrotte per tutta la giornata di ieri hanno subito portato l’attenzione su Dervio, dove a giugno più famiglie erano state evacuate per paura di una forte esondazione del Varrone.

A Dervio ieri il sindaco Stefano Cassinelli, ha monitorato immediatamente la situazione del Varrone, dopo l’esondazione di giugno. «Il livello dell’acqua non è preoccupante, ma non per questo abbassiamo la guardia», dice Cassinelli. A Casargo il sindaco Antonio Pasquini, dopo gli smottamenti dell’estate è allerta. «Ogni volta che piove i controlli si intensificano – sottolinea Pasquini -. Il territorio è sorvegliato speciale».

