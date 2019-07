Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Graffi e tanta paura, dimesso il bimbo investito da un’auto a Tirano Si è risolto per il meglio l’incidente avvenuto domenica a Tirano in via Ponticello.

Per fortuna solo graffi e un grosso spavento per il bimbo di 4 anni del Milanese che, domenica sera, è andato a sbattere contro un’auto mentre pedalava con la sua bicicletta in via Ponticello a Tirano, una via della zona residenziale della città. Il piccolo, che era nel capoluogo abduano in villeggiatura, era uscito con i suoi nonni per fare un giretto con la sua biciclettina a rotelle. Stava pedalando sul marciapiede quando da un passo carraio è uscita un’auto. Il bimbo, che sta imparando ad andare con la bici, non ha fatto in tempo a frenare e così è finito contro la vettura, alla cui guida c’erano un uomo di 72 anni, urtando la ruota e la portiera anteriore dell’auto dalla parte del passeggero.

A quel punto è caduto a terra ed ha sbattuto sull’asfalto. La caduta non è stata particolarmente drammatica per fortuna per il ciclista in erba, che ha riportato qualche escoriazione ed è rimasto sempre vigile, senza mai perdere i sensi. Per sicurezza però, temendo potesse avere traumi interni, e per tutti gli esami del caso il piccolo è stato trasportato con l’elicottero dell’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sono apparse buone, ma è stato trattenuto in osservazione per 24 ore.

