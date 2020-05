Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

«Gli alloggi devono essere registrati O non si possono verificare i flussi» Delvò, presidente di Federalberghi extra«Tutti devono rispettare le regole anti contagio»

Sondrio

Date e regole certe in vista della stagione estiva. Ma anche controlli sui reali arrivi per arginare il fenomeno degli alloggi “fantasma”.

Non sono solo gli hotel a chiedere un quadro chiaro per gli operatori dell’accoglienza turistica, a farlo è anche Federalberghi extra, la categoria dell’Unione commercio e turismo che rappresenta strutture come b&b, ostelli, locande, foresterie e campeggi. Lo fa nei giorni in cui comincia a registrarsi anche in provincia di Sondrio un crescente interesse per la villeggiatura in montagna.

«Una notizia che anche solo nella passata stagione sarebbe stata salutata con incondizionata esultanza - dice Marco Delvò, presidente di Federalberghi extra - ma quanti saranno realmente i turisti? Difficile prevederlo e soprattutto monitorarlo, a causa delle strutture ricettive fantasma che sfuggono a controlli e dati statistici. E’ invece doveroso che il settore turistico regoli questo flusso con informazioni, controlli e protocolli igienici a tutela della salute dei turisti e delle persone che vivono nella nostra provincia. Questa incombenza comporterà inevitabilmente un aumento dei costi». Ma questo non deve far venir meno il senso di responsabilità dei singoli e del settore nel suo complesso.

«Chiediamo a tutte le strutture ricettive della provincia - l’appello di Delvò - di seguire le direttive che saranno diramate dal Governo e dalla Regione e invitiamo quelle strutture che ancora non lo abbiano fatto, a registrarsi rivolgendosi al proprio Comune, agli uffici competenti della Provincia di Sondrio e alla Questura»

