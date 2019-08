Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Giovedì sera a tema: «Scommessa vinta per l’estate a Sondrio» Canovi, assessore agli Eventi, è soddisfatta per le presenze e per la collaborazione degli operatori. «In tanti da fuori. La nuova formula ha creato interesse».

Un’annata «da incorniciare», per le presenze e per «il coinvolgimento da parte degli operatori», con tante iniziative che hanno man mano affiancato le proposte del Comune. Con la serata del primo agosto si è chiusa l’edizione 2019 di Sondrio estate e l’assessore comunale agli Eventi Francesca Canovi è decisamente soddisfatta della riuscita della manifestazione, che per sette giovedì ha animato le vie cittadine con altrettanti appuntamenti a tema: “Dance”, “Pop”, “Magia”, “Music”, “Circus”, “Fuoco” e “Fashion” i titoli scelti, per concerti, spettacoli teatrali, di danza e di giocoleria che hanno affiancato - insieme ai concerti proposti in piazzale Bertacchi e piazza Cavour - i classici appuntamenti della manifestazione come i mercatini, gli spazi per i bambini e il ballo liscio in Garberia.

Proprio questa novità introdotta per il 2019 è stata uno dei punti di forza della kermesse, secondo Canovi: «La nuova formula ha creato interesse fra il pubblico, c’era sempre la curiosità di scoprire la proposta di ciascuna serata - sottolinea l’assessore – e credo che si sia riusciti ad accontentare un po’ tutti con il cartellone, che ha presentato iniziative per tutti i gusti. È stata una scelta vincente, siamo davvero soddisfatti». Per Sondrio estate 2019 il Comune ha anche cercato di mettere in campo una promozione più ampia nel mandamento e nelle zone turistiche vicine, a partire dalla Valmalenco e dall’alto Lario, e Canovi segnala come su questo fronte siano arrivati segnali positivi.

«Per le varie serate sono venute in città molte persone da fuori, come hanno confermato gli operatori e gli esercenti - rimarca l’assessore -, ho incontrato personalmente parecchi visitatori che dall’alto lago sono arrivati più volte a Sondrio per la festa del giovedì sera. Un passo nella giusta direzione». L’obiettivo infatti era quello di richiamare in città sempre più visitatori dall’esterno, oltre ad offrire una serata di svago ai cittadini sondriesi.

Conclusa l’ultima serata della kermesse, ora l’attenzione del Comune è concentrata su Calici di stelle, in arrivo la prossima settimana con l’organizzazione “in tandem” con il Consorzio vini. Ma nel frattempo gli uffici di palazzo Pretorio stileranno anche un bilancio dettagliato delle sette serate di animazione di piazza: conteggiare con qualche precisione le presenze è decisamente complicato per una manifestazione del genere, che non prevede ingressi e riguarda una zona piuttosto ampia della città, toccando le piazze centrali ma anche piazza Cavour e piazzale Bertacchi, ma verranno preparate delle stime, anche in collaborazione con esercenti e commercianti che in queste settimane hanno proposto le proprie iniziative durante le serate.

E c’è anche un indicatore “virtuale” a segnalare l’attenzione che dalla fine di giugno ai giorni scorsi la festa: «I post della pagina Facebook “Visita Sondrio” dedicati agli appuntamenti Sondrio estate hanno ottenuto numeri molto alti di visualizzazioni - conclude Canovi -, segno dell’interesse del pubblico per le varie proposte».

