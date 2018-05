Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

“Giardino Promor” a servizio dei bimbi Telecamere per garantire la sicurezza Sarà scoperta il 26 maggio la targa per la nuova area tra palestra e scuola Spini. Progettata dagli alunni insieme alla fondazione, sarà videosorvegliata

Si chiamerà “Giardino Promor” come svelerà la targa che sarà scoperta il 26 maggio alle 11 dai bambini della prima della scuola Spini, che lo hanno progettato insieme con la fondazione Promor di Morbegno. Un momento che la dirigente scolastica Fausta Svanella non esita a definire «davvero speciale, che ha impegnato e divertito gli alunni e per il quale ringraziamo Promor che regala uno spazio nuovo, bello e voluto dai piccoli».

Un’area che sarà anche sorvegliata speciale sempre grazie al contributo di Promor, che insieme al Comune sta approntando un sistema di videosorveglianza.

Il parco ricavato nell’area che si trova fra la palestra e la scuola darà ai bambini della Spini uno spazio per i giochi, ma anche un nuovo polmone verde a servizio dell’istituto. «L’idea dei bambini è stata discussa e in seguito realizzata dal geometra Enzo Colli - spiega Paolo Bianchini , componente del consiglio Promor –. Così in collaborazione con le scuole che hanno sede su viale Ambrosetti è stata sistemata l’area che diventa giardino attrezzato a servizio soprattutto dei piccoli», che avranno a disposizione un giardino-orto botanico che verrà curato direttamente dagli alunni, dotato anche di tre grandi piante che ombreggeranno lo spazio, alcune sedute, un castello con giochi multipli circondato dalle siepi.

