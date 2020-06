Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Il furgone rubato dai ladri a Bormio, probabile siano gli stessi autori dei furti nei negozi di via Roma

Furti a Bormio da 30 mila euro Ci sono telecamere, ma non vanno Bormio. Nessuna immagine a supporto delle indagini sui ladri Ma è filmato invece il furgone sottratto alla Sami dopo i colpi ai negozi

Bormio colpita proprio nel suo salotto buono. E la cosa fa male. La centrale via Roma presa di mira dai ladri che, nella notte fra lunedì e martedì, sono penetrati in tre esercizi commerciali in pieno centro, svaligiandone uno, e asportando denaro, pur poco, ma la cosa dà sempre fastidio, dagli altri due.

La peggio è toccata a “Rino Sport”, negozio di articoli sportivi, che martedì mattina è stato chiamato alla conta dei danni. Tutt’ora in corso e che verranno messi nero su bianco e controfirmati nella denuncia pronta per essere presentata ai carabinieri della Compagnia di Tirano. Si parla di due biciclette elettriche trafugate, oltre ad attrezzi e capi di abbigliamento per un controvalore di almeno 30mila euro. Una vera e propria razzia che ha lasciato con l’amaro in bocca i titolari.

E non che i colleghi del Kammi Calzature gongolino, anche se, per loro, l’ammanco parrebbe essere contenuto nel fondocassa, si parla di poche decine di euro, per fortuna. Stessa sorte è toccata al panificio Compagnoni, dove è stato prelevato il denaro depositato nella cassa, dopodiché i malviventi avrebbero anche cercato altrove, nel caseggiato, merce di loro interesse.

Episodi che hanno colto alla sprovvista residenti e commercianti della zona, impreparati a questo genere di eventi non essendo, certamente, Bormio una realtà particolarmente presa di mira dai manolesta.

Rari gli episodi sospetti, anche se l’amministrazione comunale aveva provveduto a installare telecamere di sorveglianza in diverse zone del paese, compresa la centrale via Roma che, però, non hanno registrato niente.

«Purtroppo, malauguratamente, deve esserci stato un guasto tecnico - ammette il sindaco, Roberto Volpato - proprio su quelle tre apparecchiature. Del tutto inservibili allo scopo anche se, altre, in paese, potrebbero aver intercettato del movimento. Certamente, a brevissimo, porremo rimedio al guasto». Non è detto che qualche immagine possa essere stata registrata all’interno dei locali anche se non è, al momento, dato sapere se vi fossero apparecchi interni di questo tipo.

E non è finita qui, perché a lamentare un furto ingente è anche Samuele Lanfranchi, della ditta Sami, del posto. Qui i ladri sono entrati in azione la notte successiva, quella fra martedì e mercoledì, circa mezz’ora dopo la mezzanotte, rubando un furgoncino Iveco Daily del 2002 del valore di 10-15mila euro.

