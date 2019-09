Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Frazioni unite in San Bartolomeo Nasce la nuova Comunità pastorale che raggruppa Ponchiera, Arquino, Mossini, Sant’Anna e Triangia. Domenica Messa solenne alla presenza del vescovo Cantoni. Don Maurizio Divitini sarà nominato parroco

Dopo quella già costituita nel 2010 tra le parrocchie cittadine dei Santi Gervasio e Protasio e della Beata Vergine del Rosario, domenica nascerà una nuova Comunità pastorale nel territorio del capoluogo, quella di San Bartolomeo. Prenderà il nome dal più antico luogo di culto che esiste nelle frazioni e segnerà l’unione pastorale tra le parrocchie della Santissima Trinità a Ponchiera, che include anche Arquino, di San Carlo a Mossini, con Sant’Anna, e San Bernardo a Triangia.

Fino a tre anni fa, le parrocchie delle frazioni erano seguite ognuna da un proprio sacerdote. Dal 2016, le comunità di Ponchiera e Mossini hanno iniziato ad avere il medesimo parroco, don Maurizio Divitini, avviando uno stile di fruttuosa collaborazione in diversi ambiti della pastorale, come la catechesi, le attività estive per i ragazzi, gli incontri per gli adolescenti, il gruppo missionario, la condivisione di alcuni momenti liturgici e il recente pellegrinaggio in Polonia.Dopo la scomparsa, lo scorso febbraio, del compianto don Narciso Mandelli, anche la parrocchia di Triangia è entrata a far parte e a completare il progetto di collaborazione fra le parrocchie delle frazioni, che domenica saranno ufficialmente costituite in Comunità pastorale dal vescovo, monsignor Oscar Cantoni.

La giornata di domenica comincerà, alle 10, con la Messa solenne a Triangia, presieduta dal vescovo Oscar. La liturgia sarà aperta dal rito di ingresso di don Maurizio come parroco. Il sacerdote, infatti, già prima che don Narciso morisse era stato designato a succedergli, ma non aveva voluto assumere l’ufficio di parroco. «Ho ritenuto necessario - spiegava allora don Maurizio - che ci fosse un tempo, in cui sarò amministratore, perché la comunità trovi il modo e il momento migliore per salutare don Narciso ed esprimere la gratitudine per il bene che ha compiuto nei suoi 27 anni di ministero pastorale a Triangia».

La Messa sarà seguita, alle 12 circa, dall’aperitivo per tutti al parco giochi, quindi dal pranzo comunitario, per il quale sono chiuse le adesioni. Sotto la tensostruttura che sarà allestita nel campo sportivo di Triangia, i volontari sono pronti a servire polenta e salsicce anche per più di trecento persone. Quindi, alle 14,45, nella chiesa di San Bartolomeo, il vescovo Oscar presiederà la preghiera dei Vespri, durante la quale verrà formalmente costituita la nuova Comunità pastorale, la cui denominazione è stata scelta da una consultazione avvenuta nei mesi scorsi tra i parrocchiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA