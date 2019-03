Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Civate, una folla mai vista per l’addio al sindaco Un corteo lunghissimo, chiesa gremita e un maxi schermo: tutto il paese al funerale di Baldassare Mauri

Una folla mai vista si è riunita per dare l’addio al sindaco Baldassare “Rino” Mauri, stroncato lunedì mattina da un infarto, a 70 anni, nella sua abitazione. Il feretro è stato portato a spalla per l’ultimo cammino lungo le vie del paese, sorretto da alpini e volontari del gruppo di Protezione civile. Dal municipio, il corteo ha preso il via preceduto dai gagliardetti e dai rappresentanti di tutto l’associazionismo, non soltanto civatese:

I numerosi gonfaloni e le divise dei gruppi hanno manifestato l’affetto profondo e l’attaccamento del volontariato al sindaco Mauri, non meno della folla incontenibile che ha creato una fiumana a partire dal municipio e, poi, ha gremito la chiesa e il salone dell’oratorio dove è stato allestito il maxischermo per consentire a più persone possibili di seguire le esequie, trasmesse inoltre dalla parrocchia e dal Comune stesso in diretta streaming sui rispettivi siti Internet.

Al termine della cerimonia funebre, il sindaco Mauri è stato salutato con un interminabile applauso: mani hanno alimentato mani, finché c’è stata forza di batterle, come a voler far giungere quel segno di affetto e benevolenza al cielo: in centinaia hanno accolto fuori dalla chiesa il feretro e, nuovamente, alpini e associazioni disposte in due ali gli hanno reso ossequio.

