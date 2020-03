Emergenza coronavirus Nuova ordinanza: attività all’aperto solo vicino alla propria abitazione

Inoltre nell’ordinata si legge che “sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento di carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali”. Restano invece aperti gli esercizi “siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”. Infine nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è “vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”.

«Valuto questa ordinanza un provvedimento per accentuare le misure di distanziamento e renderle omogenee sull’intero territorio nazionale, soprattutto per evitare che il prossimo week end diventi una occasione di svago. Alla scadenza - il 25 marzo - del decreto del Consiglio dei ministri siamo certi che il Governo assumerà misure davvero efficaci e decisive nella lotta contro il virus. La Lombardia si aspetta questo per uscire dal tunnel». Lo afferma il presidente della Regione Lombardia commentando quanto deciso questa sera dal Governo.