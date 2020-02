Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

È il regno del carnevale con gli eroi di Star Wars Oggi il corteo con i carri Iniziato il carnevale dei bambini

Le chiavi della città sono nelle mani del Re e della Regina del Carnevale. L’affidamento (incauto) ieri pomeriggio, in piazza Campello, quando il vice sindaco, Lorenzo Grillo Della Berta, e l’assessore Francesca Canovi, hanno consegnato la grande chiave lignea che accompagna il Carnevale dei ragazzi a Luigi Mattaboni e Krizia Federica Biggi. Scettro, corone e costumi da regali d’altri tempi, la coppia - «siamo amici», tengono a precisare - ha aperto la festosa due giorni di maschere, coriandoli e stelle filanti.

Ieri, intanto, la coppia regale ha fatto visita alla scuola primaria di via IV Novembre, alla Casa di riposo di via Don Bosco e al reparto di Pediatria dell’ospedale, portando un anticipo della gioia del Carnevale. Protagonisti lì i personaggi di “Star Wars”, che armati delle immancabili spade laser si sono dati battaglia nella calata dalla torre ligariana. Con la supervisione delle guide alpine del Cai, Dart Fener, Ian Solo, Yoda e la principessa Leila si sono scesi a grandi balzi verso i bambini che li attendevano a mani aperte per afferrare le caramelle lanciate dall’alto. .

Oggi alle 14, dopo la partenza dall’Istituto salesiano, la sfilata si muoverà verso via Brennero e poi in via Stelvio, quindi lungo via Piazzi giungerà in piazza Campello. Percorrendo corso Italia arriverà in piazza Garibaldi per un primo passaggio davanti alla giuria che valuterà i carri migliori, quindi con la discesa in via Caimi e il passaggio in via Ragazzi del ’99, la sfilata si sposterà in corso Vittorio Veneto, via Cesura e via Filzi, per poi tornare nuovamente verso piazza Campello in zona Garberia e aconcludersi in piazza Garibaldi. Nelle vie interessate dal percosso sarà vietata la sosta da mezzogiorno, mentre il traffico sarà interdetto da mezz’ora prima del passaggio della sfilata.

