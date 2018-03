Dopo le date, il programma Per scalare con Uskionblok Il raduno di sassismo si terrà nel fine settimana del 21-22 aprile a Uschione di Chiavenna.

Annunciata qualche settimana fa la data, ora è arrivato anche il programma della seconda edizione di Uskionblok, il raduno di sassismo che si terrà nel weekend del 21-22 aprile a Uschione di Chiavenna.

L’appuntamento è organizzato dal Circul “Dal Gigante”, gestito da Andrea Savonitto e di proprietà della Gioventù Uschionese. «Uskionblok è una festa spontanea nata per la voglia di condividere una passione per l´arrampicata in un contesto ambientale particolare e forse unico che si sta dimostrando, crescendo, all´altezza delle più audaci previsioni - spiegano gli organizzatori -. Un infinito potenziale roccioso di blocchi e falesie rocciose che da sempre caratterizzano il territorio del piccolo, antico, borgo montano di Uschione». Il programma si articola su due giornate. Sabato 21 aprile dalle 10 prenderanno il via le registrazioni al Circul. Le adesioni sono a offerta libera.

A seguire “Full day freeblock”, arrampicata libera nelle aree ripulite dedicata alla soluzione dei “problemi” sui sassi e le falesie di Uschione. Dopo il pranzo, possibile al ristorante del Circul, si ritorna ad arrampicare. La serata vedrà, invece, dalle 21 l’incontro con il membro dei Ragni di Lecco Matteo “Giga” De Zaiacomo. Alle 22,30 gran falò e degustazione di vin brulé. Si parte alle 10 anche domenica 22 aprile. La giornata sarà interrotta solo dalla “Festa della pioda” al Circul alle 12 e dal concerto della band “The Loner” di Morbegno. Si chiude alle 16 con l’estrazione dei premi messi a disposizione dagli sponsor per gli iscritti. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 339-4373186.

© RIPRODUZIONE RISERVATA