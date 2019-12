Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Le donazioni di Abio (Associazione bambini in ospedale), Ail (Associazione italiana contro la leucemia) e Gils (Gruppo italiano lotta alla sclerodermia) di Sondrio al nosocomio del capoluogo che sono state consegnate e presentate giovedì pomeriggio (Foto by Luca Gianatti)

Donazioni per i pazienti, a Sondrio arriva un grande aiuto da tre associazioni locali A tirare le fila delle “cerimonie” di donazione è stato Tommaso Saporito, direttore generale di Asst Valtellina e Alto Lario: «Grazie alle associazioni per i loro straordinari interventi e per quello che fanno ogni giorno».

Rendere più leggera per i bambini e i loro genitori l’ansia e la preoccupazione per un intervento chirurgico; migliorare le performance diagnostiche e terapeutiche a favore dei pazienti: vanno in questa direzione le donazioni di Abio (Associazione bambini in ospedale), Ail (Associazione italiana contro la leucemia) e Gils (Gruppo italiano lotta alla sclerodermia) di Sondrio al nosocomio del capoluogo che sono state consegnate e presentate giovedì pomeriggio.

Abio Sondrio grazie ad alcuni donatori privati che hanno devoluto all’associazione il 5x1000, Confindustria e lo Juventus Club Terza Stella Valtellina ha donato una macchina con la quale i bambini, accompagnati dai loro genitori e dal personale medico, potranno raggiungere il blocco operatorio dal loro reparto di degenza. Sempre grazie ad Abio, poi, nel corso dell’intervento chirurgico, i genitori potranno aspettare il loro figlio in una saletta d’attesa appositamente allestita proprio nelle vicinanze del blocco operatorio che potrà essere utilizzata anche come sala pre-operatoria per i bambini stessi: «L’abbiamo voluta chiamare - ha spiegato la presidente di Abio Sondrio Sofia Presazzi - “operazione colore”, visto che gli arredi e i giochi che abbiamo utilizzato per la saletta sono molto colorati. Crediamo che sia molto importante cercare di togliere ai bambini la paura dell’intervento e fare vivere loro i momenti precedenti come se stessero giocando e allo stesso modo è importante far stare i genitori un po’ più tranquilli e sereni».

Dal canto loro, invece, Ail e Gils Sondrio hanno donato al reparto di Medicina generale del primario Pier Paolo Parravicini un ecografo di fascia media e un capillaroscopio di ultima generazione. «Da 50 anni lavoriamo a favore degli ammalati - ha evidenziato la storica presidente di Ail Sondrio Adelia Carini - e sono state molte e significative le iniziative che abbiamo portato avanti sempre con la massima condivisione al nostro interno».

«Io stessa sono malata - ha fatto eco Lisa Gandossini, referente di Gils Sondrio - e cerco di aiutare impegnandomi in prima persona anche nel fare uscire gli ammalati che spesso, invece, preferiscono rimanere rintanati in casa».

A tirare le fila delle “cerimonie” di donazione è stato Tommaso Saporito, direttore generale di Asst Valtellina e Alto Lario, presente insieme a tutti gli altri componenti della direzione strategica della stessa Asst: «Grazie alle associazioni per i loro straordinari interventi e per quello che fanno ogni giorno - ha spiegato Saporito -. Vogliamo ringraziarle perché consentono di dare un sussidio al servizio sanitario nazionale e un riconoscimento alle nostre professionalità. Vorrei ringraziare anche la Regione Lombardia e l’assessore Sertori, visto che l’attenzione della giunta regionale permette di finanziare alcuni progetti per la nostra Asst, tra cui quello per un nuovo acceleratore lineare».

