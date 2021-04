Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Covid: sempre alto il numero dei positivi 226 casi a Como Lecco 44, Sondrio 10 Scendono i ricoveri nelle terapie intensive

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-24) e nei reparti (-36). A fronte di 38.490 tamponi effettuati, sono 1.975 i nuovi positivi (5,1%). I guariti/dimessi sono 3.227.

I dati di oggi resi noti dalla Regione Lombardia certificano che a Como il numero dei positivi resta sempre alto: 226, uno dei più alti della Regione dopo Milano e Varese. I tamponi effettuati: 38.490 (di cui 20.528 molecolari e 17.962 antigenici) totale complessivo: 8.722.842. I nuovi casi positivi: 1.975 (di cui 62 ’debolmente positivi’); i guariti/dimessi totale complessivo: 666.635 (+3.227), di cui 4.954 dimessi e 661.681 guariti; Ricoveri in terapia intensiva: 787 (-24); i ricoverati non in terapia intensiva: 5.727 (-36).

Sempre alto il numero dei decessi: 94 per un totale complessivo di 31.909 .

I nuovi casi per provincia: Milano: 506 di cui 208 a Milano città; Bergamo: 71; Brescia: 136; Como: 226; Cremona: 86; Lecco: 44; Lodi: 40; Mantova: 118; Monza e Brianza: 160; Pavia: 85; Sondrio: 10; Varese: 457.

Anche in tutto il territorio nazionale continua il significativo calo dei ricoverati: nei reparti ordinari vi sono 26.952 con un calo in 24 ore di 377; nelle terapie intensive vi sono 3.526 con un calo complessivo di 67 degenti e 242 nuovi ingressi. Calano pure le persone in isolamento domiciliare a 488.742. Sul fronte delle regioni la Lombardia segna il maggiore numero di nuovi positivi (1.975), a seguire Campania (1.627) e Sicilia (1.384).

