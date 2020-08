Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Covid: scuole e trasporti Lombardia: «Capienza all’80%» Fontana: «Ma senza distinzioni tra i servizi»

Ha preso il via nella serata di lunedì 31 agosto la seduta straordinaria della Conferenza Unificata convocata dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia sul trasporto pubblico locale. Presente anche la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. In collegamento i ministri della Salute e dell’Istruzione, Roberto Speranza e Lucia Azzolina. Per le Regioni il presidente del Molise Donato Toma, il vicepresidente della Campania Fulvio Bonavitacola, gli assessori regionali ai trasporti, e i presidenti di Anci e Upi Antonio Decaro e Michele De Pascale.

«Le Regioni hanno condiviso le “linee guida”, punti essenziali e imprescindibili per cercare di garantire il servizio», ha nel frattempo dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, al termine della Conferenza delle Regioni del pomeriggio e in vista della Conferenza Unificata.

«Fondamentale è il tema della ”capacità di riempimento” all’80% dei mezzi. Una soluzione che è da considerarsi come un compromesso tra le nostre richieste, che puntavano al 100%, e le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico nazionale», ha aggiunto l’assessore lombardo ai Trasporti Claudia Maria Terzi, sottolineando che «altro elemento molto importante è che queste regole vengano applicate a tutto il trasporto pubblico locale, senza distinzione tra urbano, extraurbano e servizio ferroviario regionale».

La vera prova del nove, comunque, è in programma il 14 settembre, quando suonerà la prima campanella ufficiale per tutte le scuole. Sicuramente per quelle lombarde. Le Regioni, infatti, procedono in ordine sparso, con Campania, Abruzzo e Basilicata orientate a far slittare la data di inizio delle lezioni (come deciso già da Friuli, Sardegna, Puglia e Calabria), anche per agevolare le operazioni elettorali in programma il weekend del 21 settembre.

A distanza e in sicurezza, intanto, martedì 1° settembre centinaia di migliaia di studenti torneranno in aula, e con loro insegnanti e personale Ata. In aula si starà senza mascherina, salvo nei casi in cui non si può rispettare il distanziamento fisico. Per questo molte scuole hanno organizzato le attività scolastiche anche in altre strutture, a volte anche in teatri o parrocchie che hanno messo a disposizione i propri locali. Alcune lezioni, come quelle di educazione fisica, si terranno mantenendo il distanziamento o, in extrema ratio (come avvenuto in un istituto di Perugia) a distanza. Durante l’ingresso e l’uscita da scuola, che saranno indicati con chiarezza come avviene nei locali pubblici, sarà obbligatorio indossare la mascherina, così come sarà obbligatoria negli spazi comuni. Ovviamente con la febbre oltre 37,5°, o con i sintomi del covid, si resterà a casa e si procederà all’attivazione di tutte le misure per verificare la presenza del virus e fare l’eventuale tampone. La temperatura dovrà essere misurata a casa e non a scuola.

«Abbiamo una responsabilità storica grande», afferma la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ammettendo che «sarà un anno duro» ma sottolineando che il governo ha «idee, coraggio e risorse europee». In una lettera sprona gli insegnanti: «Non era mai successo prima. So che c’è preoccupazione, è comprensibile. Ci darà sostegno la garanzia del gran lavoro fatto. Nessuno in Europa si è impegnato così tanto nei mesi estivi per preparare la scuola a questa nuova stagione». E proprio l’Europa, che ha dato vita con l’Oms ad una coalizione per la pianificazione di strategie comuni anti-covid (alla quale partecipa anche l’Italia), non esclude l’eventuale ritorno alla didattica a distanza in particolari situazioni, come chiusure temporanee o la quarantena episodica. «È realistico - si legge in una dichiarazione congiunta, firmata anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza - preparare e pianificare la disponibilità dell’ apprendimento online per integrare l’apprendimento scolastico nel prossimo anno scolastico».

Inevitabile monta la polemica politica. I governatori pretendono chiarezza sul trasporto pubblico, nodo centrale per la ripresa delle attività scolastiche. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, chiede «test sierologici per tutti, anche per gli studenti», mentre il segretario della Lega, Matteo Salvini, invita il governo a trovare i «fondi per misurare la temperatura a scuola». Fa discutere pure il tema dei fondi alle scuole paritarie, anche se il Ministero dell’Economia precisa che gli istituti hanno la possibilità di richiedere anticipi «in caso di urgenza».

Insomma, domani - tra incognite e incertezze - sarà l’alba di un nuovo giorno, l’inizio - forse - di una nuova scuola su cui pende la spada di Damocle di un virus che spaventa ancora il mondo intero.

