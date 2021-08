Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Covid, dieci ricoverati al Morelli Nessuno di loro è stato vaccinato Quasi tutti giovani o giovanissimi

Dieci pazienti in cura, per lo più giovani o giovanissimi, tutti non vaccinati. Questo il quadro dei ricoverati all’ospedale Morelli dove è aperto un reparto Covid-19: i numeri - spiega in una nota Asst - grazie al forte impulso della campagna vaccinale massiva, non sono più quelli dei mesi scorsi, ma i ricoveri continuano.

Sono stati complessivamente 31 nel mese di agosto e oggi sono in cura 10 pazienti. La disparità tra vaccinati e non nell’evoluzione della malattia a partire dal contagio è resa evidente da due casi trattati a Sondalo: un 35enne di fuori provincia, non vaccinato, la settimana scorsa è stato trasferito a Bergamo in Terapia intensiva; nei giorni scorsi, invece, una persona residente in Alta Valle, già vaccinata con entrambe le dosi, è stata ricoverata in via precauzionale per un leggero stato febbrile dal quale si è ripresa in un paio di giorni senza che insorgessero complicazioni di natura polmonare. Protetta dal vaccino, nonostante il contagio, non ha sviluppato la malattia.

I contagi sono frequenti a causa della variante delta, predominante anche in provincia di Sondrio: la percentuale di tamponi positivi sul totale, dopo essere scesa fino al 5% intorno al 20 luglio è risalita fino al 16%, ai livelli di metà giugno.

Per fermare il diffondersi del contagio - spiega Asst - è quindi fondamentale continuare ad adottare le misure di sicurezza, ma chi è vaccinato è protetto, mentre i problemi insorgono per coloro i quali non lo sono. Il rischio riguarda le persone di tutte le età e aumenta a partire dai 60 anni.

L’Asst è operativa con cinque centri vaccinali a Sondalo, Villa di Tirano, Sondrio, Morbegno e Chiavenna: prenotando sul portale della Regione Lombardia si ottiene l’appuntamento per la somministrazione della prima dose in pochissimi giorni, entro 48 ore se si è studenti, mentre gli ultrasessantenni, il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e gli operatori sanitari e sociosanitari possono accedere liberamente senza prenotazione.

