Covid: a Como 111 casi Lecco 38 e Sondrio 52 Diminuiscono i ricoveri In Lombardia ci sono stati 23 decessi, 182 in tutta Italia

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-100). A fronte di 44.005 tamponi effettuati, sono 1.160 i nuovi positivi (2,6%). I guariti/dimessi sono 1.992.

I dati di oggi: i tamponi effettuati: 44.005 (di cui 27.280 molecolari e 16.725 antigenici) per un totale complessivo: 10.061.653. I nuovi casi positivi: 1.160 (di cui 72 ’debolmente positivi’); i guariti/dimessi totale complessivo: 751.543 (+1.992), di cui 2.963 dimessi e 748.580 guariti; in terapia intensiva: 411 (-6); i ricoverati non in terapia intensiva: 2.251 (-100). Sono 23 i decessi odierni in Lombardia per un totale complessivo: 33.307.

I nuovi casi per provincia: Milano: 298 di cui 108 a Milano città; Bergamo: 129; Brescia: 148; Como: 111; Cremona: 42; Lecco: 38; Lodi: 10; Mantova: 49; Monza e Brianza: 67; Pavia: 55; Sondrio: 52; Varese: 125.

Per quanto riguarda la situazione italiana continua, sul fronte ospedaliero, il trend di alleggerimento delle strutture sanitarie. A partire dai ricoveri nei reparti ordinari dove oggi, con 13.050 ricoverati si registra un calo di 558 unità; nelle terapie intensive si evidenzia invece un calo complessivo di 33 degenti, con un numero totale di 1.860 e 99 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 324.696 persone.

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (1.160), seguita da Campania (1.198) e Lazio (706). Al contrario il Molise registra il numero minore di nuovi contagiati, 15.

