Costi e liste d’attesa, sanità sempre più in affanno Escono malconci dall’Osservatorio sulle prestazioni sanitarie i Sistemi sanitari regionali, messi sotto la lente da una ricerca commissionata dalla Cgil. E la provincia di Sondrio non fa eccezione.

L’indagine ha confrontato tempi e costi nell’arco de del triennio - 2014-2017 - su un campione di oltre 26 milioni di cittadini, pari al 44% della popolazione, appartenenti a 4 regioni significative per posizione e per popolazione: Lombardia, Veneto, Lazio e Campania.

Dal report, che ha preso in considerazione undici prestazioni senza esplicita indicazione di urgenza, è emerso quanto i cittadini da tempo lamentano, ovvero che le liste d’attesa nella sanità pubblica sono sempre più lunghe.

Si va, ad esempio, da 22,6 giorni per una radiografia a una mano o una caviglia - 25,9 di media in Lombardia - a 96,2 per una colonscopia, 95,4 in Lombardia, con un aumento di 27 giorni rispetto al 2014. Le stesse prestazioni, se effettuate in intramoenia, ovvero privatamente ma nelle strutture pubbliche, registrano attese, rispettivamente, di 4,4 e 6,7 giorni, e nel privato di 3,3 e 10,2 giorni. Dati che rafforzano le preoccupazioni emerse da precedenti ricerche.

«Di fatto - sottolinea Federico Spandonaro direttore di Crea Sanità - la tempestività di accesso sembra una condizione garantita dal servizio nazionale solo per le urgenze». L’analisi, commenta Serena Sorrentino, segretaria generale Fp Cgil, ci consegna, «una situazione in cui il sistema sanitario nazionale continua ad arretrare, soccombendo alla concorrenza del privato».

In questo quadro di evidente difficoltà, la provincia di Sondrio non fa eccezione. A dirlo, ancora una volta, l’esperienza quotidiana, ma anche i dati messi a disposizione dalla stessa Azienda ospedaliera sul suo sito. A gennaio provando a prenotare una colonscopia dal sito avevamo accertato un’attesa di 50 giorni a Sondalo e di oltre due mesi a Menaggio. I dati ufficiali dell’Asst riportano 33 giorni di attesa per Sondrio, 22 per Sondalo, 48 a Morbegno, 43 a Chiavenna e 55 a Menaggio. Nel 2016, sempre a gennaio, secondo l’Azienda ospedaliera - allora priva delle strutture dell’Alto Lario - i tempi di attesa sempre per la colonscopia - quando il massimo era fissato in 40 - erano di un giorno a Sondrio, 22 a Sondalo, 34 a Morbegno e 26 a Chiavenna.

Raddoppiati, da gennaio 2016 a gennaio 2018, i tempi di attesa per una visita oculistica: erano 15 giorni a Sondalo, sono diventati 30; erano di un giorno a Morbegno, sono diventati 15. Nei poliambulatori di Tirano si aspettava un giorno nel 2016, 34 a gennaio di quest’anno. Molto peggio è andata lo scorso mese. Sempre per una visita oculistica l’attesa media registrata è stata di 29 giorni a Sondrio, 134 a Sondalo e 155 a Tirano.

