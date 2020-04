Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Coronavirus: il punto di Regione Lombardia Mascherine, distribuzione gratuita I dati forniti dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera. Segui qui

L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera fornirà intorno alle 17 i dati dei contagi in Lombardia. L’appuntamento quotidiano per un aggiornamento costante. A Como i positivi sono 1.384 + 65, a Lecco 1.678 + 50, a Sondrio 591 +26

Tre milioni e 300 mila mascherine. È il numero delle mascherine che saranno distribuite in Lombardia da lunedì 6 aprile. Sono 300 mila quelle che saranno date in farmacia e saranno distribuite gratuitamente a chi ne avrà bisogno. Lo ha annunciato la Regione Lombardia. Non solo però in farmacia, ma anche nei negozi di alimentari, in banca, nelle poste, nelle tabaccherie, attraverso la rete comunale. In provincia di Como saranno distribuite 178mila mascherine, in provincia di Lecco 109mila, in provincia di Sondrio 67miila.

