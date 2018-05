Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Colori ed emozioni.Mostra al Pentagono con “La Sorgente” Vent’anni di attività per la comunità alloggio. Esposte le opere realizzate dagli ospiti nei laboratori «Costruito legami importanti, ci sentiamo accolti»

Con l’inaugurazione della mostra di pittura al Pentagono di Bormio, hanno preso il via le iniziative per celebrare i vent’anni della comunità alloggio “La Sorgente” di Valdisotto. E, per cominciare al meglio, ospiti, educatori, famiglie e volontari si sono radunati per ammirare le composizioni artistiche realizzate durante il laboratorio pittorico curato da Marta Gurini

«Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in grande»: e così, seguendo l’esempio di Martin Luther King, gli ospiti della comunità, negli anni, si sono avvicinati ed hanno scoperto – e poi riprodotto – “I Girasoli” di Van Gogh, “Le porte” di Giò Ponti, “Il Covone” di Matisse, si sono cimentati nell’acrilico ispirandosi a Delaunay, hanno realizzato il proprio autoritratto

Anche per questo, sino al 20 maggio, l’esposizione merita suna visita possibile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 ed il sabato e la domenica pure nel pomeriggio dalle 15 alle 18. «Questa mostra – ha evidenziato l’educatrice Claudia Giacomelli – vuole essere un’occasione per festeggiare “la comunità nella comunità”. Come comunità noi ci sentiamo parte della comunità più allargata che è quella del comprensorio di Bormio e questa è una cosa molto importante».

