Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Clima, la protesta parte da Sondrio Quattro alpinisti andranno con gli sci al World Economic Forum a Davos, nel cuore delle Alpi svizzere. Il promotore: «Diremo ai grandi del mondo di non badare più solo ai profitti ma ripensare al modello di business».

World Economic Forum, raduno economico mondiale 2020 di Davos, simposio tra i potenti della terra, la protesta passa da Sondrio. Quattro scialpinisti varesini, frequentatori e amici della Valtellina, devieranno dalle mete abituali per le gite con gli sci e le pelli di foca, ed effettueranno martedì 21 gennaio una simbolica traversata fra i monti, da Sondrio a Davos, Cantone dei Grigioni, Svizzera, per richiamare l’attenzione sulle criticità del clima e per chiedere che «siano applicati modelli di business più etici e sostenibili» .

Il Wef, World Economic Forum, che si tiene dal 21 al 23 del mese nella località elvetica, riunisce ogni anno circa 2.500 esponenti di primo piano del mondo economico, politico, scientifico e sociale. Durante l’incontro vengono discusse posizioni e soluzioni alle tematiche planetarie. Quella dei quattro varesini sarà una delle mobilitazioni, tanti militanti ambientali intendono fare rotta sulla piccola località alpina e lo scorso anno anche l’attivista svedese Greta Thumberg si era recata a Davos per chiedere maggiore impegno nel contrasto ai cambiamenti climatici. «Quest’anno andremo a Davos anche noi – ha affermato Giovanni Montagnani, 32 anni, ingegnere con un dottorato al Politecnico di Milano, una bimba di un anno e mezzo, fondatore del collettivo di divulgazione CrowdForest e sostenitore di Fridays for future, è lui il promotore della iniziativa – partiremo dalla Valtellina che, con le sue montagne, costituisce un patrimonio insostituibile per gli amanti dell’ambiente e delle Alpi. Con me – ha proseguito – ci saranno Luca Fontana, fotografo e influencer specializzato in terre selvagge;

Michele Dondi

Marco Tosi

Gli incendi, il ritirarsi dei ghiacciai, i dissesti idrogeologici che voi vivete, dice, sono guardati con enorme attenzione da tutto il mondo. «Lo ripeto, la Valtellina è un tesoro di valore immenso e con questa azione noi vogliamo portare sensibilità a tutta la montagna». I quattro attraverseranno le Alpi in assetto “self-sufficency” e a impatto zero. «L’arrivo a Sondrio e in Valmalenco, da dove prenderà il via la nostra azione dimostrativa – ha precisato Montagnani – avverrà con i mezzi di pubblico trasporto. Saremo a Davos per dire ai Ceo, gli amministratori delegati, delle grandi aziende del mondo, di non badare più solo ai profitti ma ripensare al modello di business che rispetti il pianeta. E parlando di sostenibilità, dobbiamo essere i primi a dare il buon esempio. Il contesto alpino, vive con drammaticità il surriscaldamento globale, il rischio è un degrado progressivo. Un rischio che va fermato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA