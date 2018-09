Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Andrea Bagioli sarà al via della prova in linea Under 23 nei Mondiali in corso di svolgimento in Austria

Ciclismo, si avvera il sogno azzurro di Bagioli È arrivata nel pomeriggio la conferma dal ct azzurro Marino Amadori: il malenco Andrea Bagioli sarà al via venerdì alle 12,10 da Kufstein per la prova in linea che assegna il titolo mondiale Under 23.

Un risultato meritato dal talento di Lanzada classe 1999, alla luce delle numerose vittorie e piazzamenti inanellati nel corso della stagione.

«Il Mondiale è un grosso appuntamento, il più importante dell’anno – ammette l’azzurro –. Sarà dura, perché anche gli altri tengono a fare bella figura, ma noi ce la metteremo tutta. La nostra squadra non ha un vero capitano, ma qui si tratta di andare forte in campo internazionale e dobbiamo far bene fin dove possibile».

Prudentemente il ciclista di Lanzada ipotizza un buon 70% di probabilità per fare risultato. «Abbiamo “caricato” nei 15 giorni al Sestrière, prima di disputare un paio di gare coi professionisti in Italia per allenare la gamba e per entrare nello spirito delle corse».

Leggi tutto su La Provincia di Sondrio in edicola

© RIPRODUZIONE RISERVATA