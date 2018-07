Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Chiavenna, alla Sagra dei Crotti c’è anche il concorso di pittura con il vino Musica dal vivo e diversi appuntamenti faranno da corollario all’evento di settembre.

Dopo la conferma della “Casa delle eccellenze”, la grande tensostruttura con artigiani, commercianti e coltivatori che ha debuttato lo scorso anno, e la novità dell’inserimento di un nuovo percorso di degustazione Andem a Crot con destinazione Villa di Chiavenna obbligatoriamente in bicicletta, oggi arriva il programma per la quattro giorni enogastronomica della 59a edizione della Sagra dei Crotti.

Si parla, cioè, degli appuntamenti che caratterizzeranno la rassegna e che andranno ad arricchire il menu a base di prodotti gastronomici locali. La giornata di domenica 2 vedrà la presenza della Musica Cittadina di Chiavenna alle 10 per l’inaugurazione. Il pomeriggio sarà caratterizzato dall’animazione per bambini e dal concerto itinerante dei percussionisti della Bandadram. Venerdì 7 alle 15 riprenderà l’animazione per bambini. Alle 16 ci sarà la chiusura del campus Sport In Comune. L’appuntamento musicale serale è con il liscio dei “The White”.

La giornata di sabato avrà come intrattenimento la Fisarmonica del maestro Doriano e dei suoi allievi alle 12, una dimostrazione di cinofili e Croce Rossa della Valchiavenna alle 15, la consueta animazione per bambini, una sfilata di bande musicali e i due appuntamenti serali.

Il primo alle 21,30 sarà con una cover band di Vasco Rossi. Per chi vuole ballare in Pratogiano, invece, l’appuntamento è alle 23,30. Forse la vera attrazione di quest’anno è quella in programma domenica 9 settembre. Sicuramente una novità per la Sagra dei Crotti. In programma a partire dalle 16, infatti, il concorso a premi di pittura con il vino “Wine Sketch Art”. La premiazione si terrà alle 18 nella Casa delle Eccellenze. In serata ancora in programma musica dal vivo, ma con nomi ancora da confermare.

Gli ultimi due giorni saranno caratterizzati anche dall’Arti e Mestieri Show, dimostrazioni di artigiani e show cooking nella Casa delle Eccellenze.

Ovviamente dal programma manca ancora tutta la parte relativa alle mostre che saranno aperte durante la manifestazione, così come l’elenco esatto dei crotti, e delle associazioni che li apriranno, che parteciperanno a questa edizione. Un’edizione probabilmente fondamentale per fare un bilancio della nuova formula, visto che lo scorso anno tutto fu rovinato da tre giorni di pioggia intensa.

