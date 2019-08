Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Chiavenna, agosto all’insegna del basket

Ci sarà anche la Virtus Bologna Confermato non solo il ritiro del Cantù, ma anche quello dei bolognesi: il 24 sfida amichevole tra i due team

Arrivata la conferma. Il mese di agosto sarà all’insegna del grande basket per la città di Chiavenna. Si è concretizzata nelle scorse ore l’ipotesi di avere in città non solo il ritiro confermatissimo di Pallacanestro Cantù, ma anche quello della Virtus Bologna. Le mitiche V Nere, seconda squadra italiana più titolata di sempre dopo l’Olimpia Milano. Per Cantù non ci sono sorprese. Gli uomini di coach Cesare Pancotto saranno in riva al Mera dal 18 al 24 agosto. Un po’ più lungo il ritiro pre-stagione per i bolognesi. Arriveranno il 15 e se ne andranno anche loro il 24. Proprio il 24 l’incrocio sul parquet diventerà inevitabile. In programma una sfida amichevole al Palamaloggia con inizio alle 18.

La campagna di vendita dei biglietti per la sfida amichevole tra Segafredo e Acqua San Bernardo non è ancora iniziata. Così come non è stato ancora comunicato il programma di allenamenti delle due formazioni. Sicuramente ci saranno spazi per poterli ammirare nelle fasi tecnico-tattiche al Palamaloggia. Si torna, insomma, ad ospitare due formazioni di Serie A, dopo che si è rotto il tradizionale sodalizio con Varese. Ora bisognerà capire se dal punto di vista del cosiddetto “turismo sportivo” la presenza di Bologna sarà in grado di garantire penetrazione dell’immagine di Chiavenna anche nel mercato della pianura padana. Sul fronte del turismo sportivo c’è poi la partita riguardante i campus, in gran parte già disputati, e la pallavolo maschile e femminile di vertice. Di cui però si parlerà a stagione più avanzata.

