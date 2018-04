Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

«Che fatica trovare personale per l’estate in Valsassina» Da giugno ad agosto è il periodo clou del turismo Ristoranti e hotel: «Accettano quasi solo gli stranieri»

Si avvicina la stagione turistica. Quella, si spera, del “pienone”.

«In questi tre mesi ci giochiamo tutto» dicono all’unisono degli operatori della Valsassina. Che, da giugno ad agosto, danno occupazione anche di decine di “lavoratori stagionali”: cuochi, lavapiatti, camerieri, donne delle pulizie assunti con contratto a tempo determinato, diventato più oneroso per gli imprenditori dopo l’abolizione dei voucher.

Ma loro, ristoratori e albergatori, assumono lo stesso. Non c’è alternativa: «Senza stagionali non sapremmo come fare. La loro opera è utile solo però in estate: nel resto dei mesi dell’anno no, perché non abbiamo molti clienti».

Ma fare incontrare domande e offerta di lavoro non è semplice. Sul piatto c’è un impiego dignitoso che frutta uno stipendio decoroso e con tutti gli oneri sociali ed assicurativi pagati. E che comprende anche vitto ed alloggio gratuiti.

Ma ciò pare non interessare ai valsassinesi. Gli “stagionali” arrivano dalla Valtellina, se va bene. Meno schizzinosi gli albanesi che invece abitano da queste parti; forte la richiesta dal sud Italia anche se, poi, non tutti coloro che fanno domanda poi accettano l’impiego.

