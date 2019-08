Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

«Caro Giorgetti, ecco i nostri sogni Traforo, Val di Lei e maggiore visibilità» Madesimo, durante l’incontro con il sottosegretario, il sindaco ha presentato alcune istanze. «Puntiamo a un collegamento con la Svizzera e ad avere una stagione invernale garantita».

«Tre sogni». Li ha definiti così il sindaco di Madesimo Franco Masanti, ma più che tre sogni si tratta di vere e proprie richieste recapitate sul tavolo del sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti, ospite del comune della Vallespluga durante il pomeriggio di sabato scorso dove è stato insignito del premio Madesimo.

Un modo elegante per non tirare per la giacchetta l’esponente leghista, ma anche per sottolineare le esigenze che Madesimo ritiene indispensabili per la Valle: «Il primo sogno – ha commentato Masanti – è quello di avere garantita una via di comunicazione costante con la Svizzera, attraverso il progetto di tunnel sommitale dello Spluga». Una proposta da tempo sul tavolo, così come quella del tunnel per la Mesolcina. Prima o poi probabilmente gli enti locali della Valchiavenna e quelli provinciali saranno chiamati a fare una scelta precisa. Sempre nell’attesa di capire il livello di interesse della controparte svizzera. La seconda richiesta riguarda, invece, il futuro del comparto turistico: «Ormai con i cambiamenti climatici abbiamo bisogno di investimenti ad alta quota – ha commentato il sindaco – e in particolare sugli impianti». Il riferimento è, ovviamente, alla necessità di mettere mano prima o poi alla funivia del Groppera e di sviluppare la Valle di Lei. Valle che garantisce un periodo di “sciabilità” molto più lungo. «Per il terzo sogno – ha continuato il sindaco – abbiamo già avuto ampie rassicurazioni. Riteniamo essenziale che in occasione delle Olimpiadi invernali del 2026 anche le località che non ospiteranno le gare abbiano la giusta visibilità». Un elemento su cui si è soffermato anche Giorgetti, quando ha evidenziato che le Olimpiadi invernali non saranno un’occasione solo per Milano e Cortina, ma per tutte le Alpi.

Masanti ha concluso il suo intervento sottolineando un altro progetto. «Abbiamo in corso con gli amici svizzeri un progetto Interreg per fare di Montespluga l’infopoint di tutta la Lombardia con il recupero dell’ex caserma della Guardia di Finanza. Un’idea inserita nel progetto Interreg Spluga 2.0 che prevede la riqualificazione dell’ex caserma per farne un polifunzionale con foresteria, infopoint, museo e sala congressi ma anche altro come il recupero dell’ex cabina del “Vertice” tra passo Angeloga e Valle di Lei, la riqualificazione del mulino di Cimaganda a San Giacomo Filippo e un ponte tibetano sulla Rabbiosa a Campodolcino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA