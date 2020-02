Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Carnevale dei bimbi a Sondrio Due giorni “pazzi” con la mano sul cuore La kermesse sabato 15 e domenica 16 febbraio Comune e parrocchia uniti nel segno del volontariato

Sarà anche quest’anno una festa degli oratori e di tutti i bambini e ragazzi della città, il Carnevale dei ragazzi, in scena fra due settimane, sabato 15 e domenica 16 febbraio, e presentato ufficialmente ieri dal comitato organizzatore che fa riferimento alla Comunità pastorale cittadina.

Al gruppo di volontari, attivo ormai da dodici anni, ha rivolto il suo ringraziamento l’arciprete, don Christian Bricola. «Sarà bello essere in tanti in piazza - ha affermato -, ma non sarebbe possibile senza il gruppo di persone che si impegnano per offrire giornate allegre e spensierate ai nostri ragazzi. Proprio perché è bello che qualcuno si dia da fare per la felicità degli altri, va ricordato che le porte sono sempre aperte se qualcuno volesse dare una mano».

Importante, per l’arciprete, la collaborazione con l’Amministrazione comunale, che patrocina il Carnevale dei ragazzi.

«È una delle tante iniziative - ha riferito don Bricola - che ci vede impegnati assieme al Comune, una di quelle in cui la parrocchia esce, non sta solo in chiesa a pregare, ma esce nella vita sociale per portare ciò in cui crediamo, il Signore, e attraverso di lui proporre esperienze educative e belle ai bambini e ai ragazzi». La buona collaborazione tra la realtà civile e quella religiosa in città è stata ribadita anche dall’assessore agli Eventi, Francesca Canovi, che ha sottolineato come l’arciprete sia sempre disponibile verso le richieste che il Comune gli rivolge.

L’articolo completo e l’approfondimento sul giornale in edicola domani, domenica 2 febbraio.

