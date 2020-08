Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Carabinieri, arresti per droga 12 denunciati per stato di ebbrezza Presi due giovani che nascondevano cocaina nelle maniglie dell’auto

Chiareggio

A Tirano due giovani di 23 anni, di 24, del posto, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di 54 grammi di cocaina e 3 di hashish che avevano occultato, nientemeno, che nelle maniglie dell’automobile su cui sono stati intercettati. Dalla perquisizione seguita nelle loro abitazioni è anche emerso un bilancino di precisione e l’occorrente per il confezionamento della droga da spacciare. Dopodiché, per loro, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la reclusione in carcere, per il 24enne, e l’obbligo di dimora nel Comune di Tirano, per il 23enne. Gran lavoro per i carabinieri della provincia di Sondrio nella settimana di Ferragosto.

Sul fronte del contrasto alla criminalità, pure, lo sforzo dei militari è stato imponente su tutto il territorio provinciale con l’impiego di 230 pattuglie per un totale di 550 carabinieri del Nucleo Radiomobile e delle Compagnie di Sondrio, Tirano e Chiavenna.

Dodici le persone deferite all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica, quattro per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, due i denunciati per furto, altrettanti per lesioni personali e minacce, uno per omissione di soccorso in seguito ad incidente stradale, uno per esercizio abusivo della professione, uno per atti persecutori, uno per maltrattamenti in famiglia e uno per violazione dei provvedimenti di allontamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

In Valchiavenna, in particolare, è di 10mila euro l’entità delle violazioni amministrative contestate dal Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Sondrio a seguito di servizi di controllo e verifica nei locali pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA