Campione, rapinato il Casinò Bandito in fuga con 500mila euro È successo verso le 7. L’uomo armato ha picchiato un impiegato e minacciato un altro con la pistola

Un bandito armato di pistola ha rapinato il Casinò di Campione d’Italia ed è in fuga con il bottino stimato in 500mila euro. La rapina è stata messa a segno alle 7 di mercoledì 28 marzo. Da quello che si è appreso il bandito si è presentato all’ufficio cassa della casa da gioco senza suscitare sospetti o allarmi. Al punto che si è presentato agli impiegati passando subito al piano evidentemente curato nei dettagli. Le botte a uno e le minacce all’altro mentre entrambi erano impegnati a contare le banconote; poi la raccolta delle banconote che ha infilato nello zaino e la fuga, ancora senza destare sospetti. I carabinieri stanno indagando e cercando di capire come possa essere accaduto che una persona possa avere messo a segno un piano tanto ardito in un luogo super protetto da sistemi di sicurezza, e per di più in un orario di chiusura al pubblico.

