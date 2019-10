Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Caldaie, è tempo di manutenzione Sicurezza e risparmio, ecco cosa sapere Con l’arrivo del freddo, il buon funzionamento della caldaia o del climatizzatore a pompa di calore è fondamentale, sia per assicurarsi un inverno al caldo sia per non incappare in spiacevoli sanzioni. Un impianto in ordine, inoltre, inquina e consuma meno

Adiconsum ha preparato un decalogo per aiutare nella manutenzione periodica, che deve essere affidata a un manutentore o a un’impresa in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

Il costo della manutenzione ordinaria della caldaia varia a seconda delle società a cui ci si affida e a seconda della Regione e di solito va dai 60 euro agli 80 euro (si va oltre i 100 euro, invece, per la verifica delle emissioni).

In generale, invece, ci sono altre spese una volta acquistato l’apparecchio: il primo costo da sostenere è la prima accensione, il collaudo della caldaia appena installata, il primo controllo dei fumi, che solo alcune aziende includono nel prezzo di acquisto; il secondo può essere l’estensione della garanzia e l’assistenza programmata: a seconda dell’azienda, c’è un costo una tantum che varia dai 50 agli 80 euro e un canone annuale intorno ai 100 euro. Quindi, se - ad esempio - vuoi estendere la garanzia fino a 5 anni, ti verrà a costare tra i 500 euro e i 700 euro, un prezzo troppo elevato, nonostante copra le spese per i controlli previsti dalla legge (che in 5 anni, oltre a collaudo e prima accensione, sono uno o al massimo due), la manutenzione anche straordinaria ed eventuali pezzi di ricambio delle caldaie, che peraltro non dovrebbero avere grossi problemi nei primi 5 anni di vita.

La manutenzione di impianti con potenza inferiore ai 35 kW deve essere effettuata secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell’impianto del costruttore o fabbricante, rispettando le norme Uni e Cei relative al tipo di installazione.

Senza queste indicazioni, in Lombardia si deve intervenire almeno una volta ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso, e una volta all’anno per gli altri impianti. Il manutentore, completate le operazioni di controllo, pulizia e analisi dei prodotti di combustione dell’impianto, compila e firma un rapporto di controllo tecnico e il libretto d’impianto. Successivamente, il responsabile dell’impianto firma il rapporto, per presa visione.

Il contributo per la certificazione è destinato all’ente locale competente e serve a sostenere il servizio di ispezione degli impianti termici previsto dalla legge. È diverso dal contributo regionale, che viene invece impiegato per la gestione del Curit, importante strumento di sorveglianza di tutti gli impianti, che consente a Regione Lombardia e agli enti locali di individuare i più opportuni interventi per migliorare l’efficienza energetica.

«È buona regola – consiglia Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo - fare la lettura del contatore ogni anno, prima di accendere e dopo aver spento il riscaldamento. Il libretto di impianto, che deve essere tenuto per legge, nell’ultima pagina ha una tabella dove poter annotare i valori rilevati. Anche se non ci sono obblighi di legge, consigliamo per la propria e l’altrui sicurezza di sottoporre regolarmente tutti gli impianti a manutenzione. Per stufe e scaldabagni non occorre certificare la manutenzione».

Il decalogo di Adiconsum

1. Limitiamo la temperatura degli impianti di riscaldamento (20°)

2. Curare la manutenzione della caldaia prima dell’inizio della stagione

3. Isolare gli infissi per non disperdere il calore

4. Usare tendaggi leggeri che possono far filtrare i raggi solari

5. Controllare i termosifoni spurgare l’aria

6. Arieggiare le camere quando i termosifoni non sono ancora accesi: 10 minuti sono sufficienti

7. Abbassare le serrande quando fa buio per evitare la dispersione del calore

8. Chiudere i termosifoni delle stanze che non si usano

9. Usare bene gli elettrodomestici :

- elettrodomestici di classe A++ costano ma fanno risparmiare anche il 40%

- usare lavastoviglie e lavatrici a pieno carico e a temperature basse

- controllare il funzionamento del frigorifero che è quello che consuma di più

- eliminare gli stand-by delle prese

10. Scegliere l’operatore e la tariffa più conveniente: il mercato libero permette di scegliere. La tariffa bioraria è adatta a chi lavora fuori casa se concentriamo il consumo dalle 19 alle 8 del mattino nei giorni feriali e durante gli weekend ed i festivi.

