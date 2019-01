Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Calcio serie D, disfatta Sondrio, cede in casa al Caravaggio nel match salvezza Una prova da dimenticare quella della squadra di mister Nordi, incapace di rendersi pericolosa anche per il solito schieramento troppo difensivo, con una reazione tardiva smorzata subito dalla rete della sicurezza degli ospiti per il 3-1 finale

Doveva essere lo scontro determinante per assicurarsi i punti decisivi per avvicinare la salvezza, in realtà è stata una disfatta, con gli orobici capaci di dettare il ritmo alla partita, proporre azioni ben organizzate, triangolazioni perfette, per pungere al primo errore.

In tribuna non sono mancate le contestazioni al tecnico biancazzurro per la gestione troppo difensiva del match, situazione peraltro non nuova, ma che in questa seconda parte del torneo sta portando ben pochi risultati.

Risultati quarta di ritorno: Ambrosiana-Pontisola 0-2, Caronnese-Seregno 2-0, Ciserano-Como 0-3, Olginatese-Mantova 1-3, Scanzorosciate-Pro Sesto 1-0, Sondrio-Caravaggio 1-3, Villa d’Almè-Legnago 1-1, Villafranca-Darfo 0-0, Virtus Bergamo-Rezzato 1-1

Classifica: Mantova 54, Como 52, Rezzato 42, Caronnese e Pro Sesto 41, Virtus Bergamo 31, Villa d’Almè e Pontisola 29, Sondrio 25, Seregno e Caravaggio 24, Darfo 23, Legnago 20, Ciserano 19, Villafranca 18, Scanzorosciate e Ambrosiana 17, Olginatese 9

Prossimo turno domenica ore 14,30: Caravaggio-Villafranca, Como-Villa d’Almè, Darfo- Ciserano, Legango-Olginatese, Mantova-Ambrosiana, Pontisola-Scanzorosciate, Pro Sesto-Virtus Bergamo, Rezzato-Caronnese, Seregno-Sondrio

