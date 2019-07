Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Cade facendo downhill a Livigno: ferito bambino di 10 anni Il giovanissimo paziente è stato portato con l’elicottero al Papa Giovanni

Neanche ieri sono mancati gli incidenti in bici e mountain bike. La parte del leone spetta a Livigno, dove si pratica il downhill, disciplina tanto adrenalinica quanto causa di non pochi infortuni. Ne sa qualcosa il ragazzino di appena 10 anni vittima nella tarda mattinata di ieri di una brutta caduta durante una discesa lungo la pista Fontane Valandrea, sul versante del Carosello 3000. La classica caduta del downhill, in base a quanto si apprende da Livigno, provocata probabilmente da un sasso sotto la ruota anteriore. Finito a terra, il piccolo, residente a Bergamo, avrebbe battuto violentemente il visto, nonostante indossasse il casco e le protezioni di sicurezza.

Era dolorante ma cosciente. Visto il punto particolarmente impervio in cui si era verificata la caduta, però, per garantire soccorsi in tempi rapidi è stato inviato l’elicottero del 118 di Bergamo. Il ferito è stato così caricato a bordo, sedato e portato all’ospedale Papa Giovanni della città orobica nella quale risiede. I medici hanno deciso di tenerlo per alcune ore in osservazione, ma non corre pericolo di vita. Nel pomeriggio, sempre a Livigno, altri due incidenti in mountain bike, questa volta con conseguenze meno gravi. Feriti un uomo di 29 anno e uno di 38.

