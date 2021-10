Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Benzina, prezzi alle stelle Ma da metà novembre tornerà la carta sconto CarburantiLa differenza di prezzo con la Svizzera

Benzina carissima, ma il salasso per chi vive nella fascia di territorio valtellinese e valchiavennasco a ridosso del confine con la Svizzera dovrebbe avere vita breve. Si fa per dire, perché il carburante continuerà comunque a costare moltissimo. In questi giorni è stata ufficializzata la notizia tanto attesa da tutti coloro che vivono entro 20 chilometri dal confine con lo stato rosso-crociato.

Torna in vigore, infatti lo sconto benzina. La misura di Regione Lombardia introdotta negli anni scorsi per agevolare gli operatori economici che vivono in queste zone ed evitare il fenomeno degli espatri per il pieno. Il ripristino dello sconto tornerà, però, solo per la benzina. Niente da fare per il diesel, il cui differenziale di prezzo rispetto alla Svizzera non è abbastanza consistente.

Lo sconto sarà ripristinato alla metà del mese di novembre. La valutazione compiuta dalle ambasciate svizzera ed italiana prende in esame una media trimestrale dei prezzi nelle aree situate in un raggio di 20 chilometri dal confine. Quindi il Canton Ticino, la provincia di Varese, la Valchiavenna e la fascia di territorio valtellinese che dal tiranese porta in alta valle. Per riattivare il bonus occorre che la differenza di prezzo al litro sia almeno di 0,05 centesimi di differenza al litro.

Gap che nell’ultimo trimestre è stato colmato, seppur di poco. Solo per la benzina normale. In questi mesi le proteste di automobilisti e gestori degli impianti di depurazione non sono mancate. Soprattutto in Valchiavenna. E il prezzo altissimo raggiunto dal carburante sembra giustificarle in pieno. Ancora ieri il costo al litro della benzina servita a Chiavenna ha toccato quota 1,949 euro. Si avvicina a grandi passi la soglia anche psicologica dei due euro. Peraltro superata ieri a Tovo Sant’Agata. C’è un problema tecnico, però, sulla strada dello sconto benzina. Teoricamente ora dovrebbe funzionare tramite un’applicazione scaricabile dallo smartphone.

La nuova app “Sconto carburante” che manderà in soffitta la carta sconto benzina e la carta regionale dei servizi con il codice, però, ancora non è disponibile. L’App, gratuita, già annunciata dalla Regione Lombardia, non è ancora online, non si trova sulle piattaforme e i play store.

Con il cellulare in teoria, si legge sul sito della Regione, basta «mostrare al gestore dell'impianto il codice rifornimento generato dall'App scaricata sulllo smartphone e procedere al pagamento». Oltretutto per attivarla quando sarà disponibile ci vorrà un'identità digitale. Uno spid o una carta d'identità elettronica. E non tutti, ovviamente, ce l'hanno. Ma di quanto sarà lo sconto una volta che sarà ufficialmente ripristinato? Dipende sempre dalla distanza del proprio comune di residenza dal confine, ovviamente.

