Barzio, due alpinisti in difficoltà Recuperati allo Zucco Angelone I due giovani sono stati portati in salvo in serata dal Soccorso Alpino Valsassina Valvarrone

Intervento in notturna per la squadra del Soccorso Alpino Valsassina-Valvarrone allo Zucco Angelone.

Due giovani arrampicatori comaschi, un ragazzo e una ragazza entrambi di 26 anni, avevano intrapreso la salita della Via Condorpass ma, a causa di problemi nella salita, non sono riusciti a raggiungere la cima prima del buio e hanno deciso di scendere in doppia. Durante la discesa, le corde si sono incastrate e i ragazzi non hanno potuto far altro che chiedere aiuto.

Undici tecnici della squadra di Barzio hanno risalito dal basso i primi tiri della via di arrampicata, poi hanno sbloccato le corde e completato la discesa in doppia. Infine, hanno accompagnato i ragazzi nella discesa a valle. L’intervento è cominciato alle 18:30 si è concluso intorno alle 20:30. I due giovani non hanno avuto bisogno di cure mediche.

