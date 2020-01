Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

La località è molto conosciuta proprio per i numerosi incidenti (Foto by Archivio)

Auto contro muro, giovane donna grave a San Cassiano Brutto incidente ieri all’alba in località “La tomba” nel comune di Prata Camportaccio.

È in prognosi riservata per una probabile lesione spinale la giovane donna di 28 anni che ieri mattina è uscita di strada mentre percorreva la statale 36. L’incidente è avvenuto verso le 5 e mezza a a San Cassiano, in quel tratto di strada noto a tutti come “a tomba”proprio per via degli scontri - anche mortali - che lì si sono verificati.

La donna - A. R., classe ’92 di Chiavenna - era in auto, sola, a bordo della sua Golf quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo in curva ed è finita contro il muro di sostegno del cavalcavia. Il tremendo botto ha risvegliato i residenti della zona che hanno subito chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Mese che hanno già effettuato i rilievi e nelle prossime ore consegneranno il loro verbale.

La donna era cosciente, ma lamentava il fatto di non sentire più le gambe. Di qui la corsa al Pelascini di Gravedona, dove è giunta in codice giallo ed è stata ricoverata nel reparto di neurochirurgia. Nelle prossime ore verrà sottoposta ad una serie di accertamenti proprio per stabilire se vi sia stata - o meno - una lesione spinale. Solo allora i medici decideranno se sciogliere la prognosi.

Non è questo l’unico incidente avvenuto ieri. Poco dopo la mezzanotte due vetture si sono scontrate sulla strada per il Foscagno, nei pressi di Livigno e quattro persone sono così finte al pronto soccorso del Piccolo Tibet. In mattinata, invece, poco dopo le 9, a Talamona, in via Roncaiola, un uomo di 36 anni è caduto dalla moto e d è stato ricoverato all’ospedale di Sondrio per il trauma riportato.

