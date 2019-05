Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Antiquari e hobbisti, a Sondrio uno spazio speciale nella zona Bertacchi Si chiamerà “Mercatino della stazione” l’appuntamento con il collezionismo che partirà a giugno. Bancarelle sul piazzale ogni terzo sabato del mese.

Dati turistici che parlano di un deciso incremento delle presenze in città che palazzo Pretorio intende valorizzare - «prendiamo questi numeri quale indicatore per le strategie che stiamo mettendo in atto: siamo sulla strada giusta ma consapevoli del fatto che servono ancora tanto lavoro, impegno e risorse» le parole dell’assessore Michele Diasio -, una nuova posizione organizzativa individuata nell’organico comunale dedicata espressamente a “Turismo, promozione e marketing territoriale” e la ricerca di sponsor privati per una serie di iniziative volte a rendere sempre più appetibile il territorio sondriese.

Chiaramente delineata la linea di azione dell’amministrazione comunale a guida Marco Scaramellini, si aggiunge un’altra novità al calendario degli eventi e delle manifestazioni cittadine sempre nell’ottica della ritrovata collaborazione con associazioni ed operatori sondriesi Si chiama il “Mercatino della stazione” l’iniziativa pensata dall’associazione mandamentale dell’Unione commercio turismo e servizi con Sondrio shopping per l’area pedonale antistante la stazione ferroviaria, la cosiddetta zona Bertacchi, cui la giunta di palazzo Pretorio ha concesso il patrocinio «per la potenzialità aggregativa e turistica all’interno del rinnovato piazzale pedonale».

Il mercatino ideato dai commercianti prevede bancarelle di antiquariato, collezionismo, modernariato e artigianato locale con una cadenza mensile: l’appuntamento sarà per il terzo sabato di ogni mese a partire da giugno. Un po’ sulla falsa riga del mercatino che ha animato corso Italia e piazza Campello il sabato mattina fino a qualche tempo fa.

Si tratterà comunque, come segnalato nella delibera della giunta comunale con cui l’amministrazione sancisce il patrocinio, di una manifestazione a carattere sperimentale e transitorio, intanto della durata di un anno, periodo al termine del quale palazzo Pretorio ne valuterà gli esiti in vista di un’eventuale proroga.

È la seconda iniziativa che vede la stretta collaborazione tra l’associazione dei commercianti e il Comune in piazzale Bertacchi dove si svolge, infatti, quel “The game of sounds” ( il sostituto di Palco libero) che deve proprio all’Unione di via del Vecchio macello la selezione dei gruppi musicali che si esibiscono.

E dunque, il mercatino della stazione è un altro tassello di una visione precisa dell’amministrazione che aveva indicato nelle proprie linee programmatiche la volontà di un deciso rilancio turistico e che ora sta declinando quelle dichiarazioni d’intenti in atti concreti. Anche da un punto di vista organizzativo. È dei giorni scorsi, infatti, la delibera con cui la giunta Scaramellini ha modificato, ampliandolo, l’assetto della struttura organizzativa del Comune prevedendo dodici anziché undici posti. E riguarda proprio “Turismo, promozione e marketing territoriale”, da collocare nel settore Servizi finanziari e culturali, la nuova posizione.

«Abbiamo la conferma che Sondrio piace - aveva commentato i dati turistici il sindaco -, per questo vogliamo impegnarci per farla conoscere a chi raggiunge la Valtellina attratto dalle località turistiche più note. Sondrio vale una sosta e un soggiorno. Intendiamo valorizzarne le peculiarità e promuoverne l’offerta anche con nuove progettualità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA