Alt, c’è la sbarra. Per entrare servirà la Carta servizi Area ecologica rifiuti: maggiori controlli e meno abusi. Il Comune di Chiavenna ha deciso per un giro di vite. Tra poche settimane l’incarico a una ditta specializzata.

Una sbarra automatizzata all’ingresso dell’ecocentro comunale di Chiavenna, che diventerà accessibile solamente agli iscritti a ruolo. Di fatto dovrebbe essere già così, ma senza un controllo preventivo all’ingresso l’entrata è attualmente possibile in modo generalizzato, o quasi. Con la novità approvata lunedì sera dal consiglio comunale arriverà un bel giro di vite. In pratica si accederà all’area ecologica solamente con la propria Carta regionale dei servizi: «Questa novità – ha spiegato il vicesindaco Davide Trussoni – consentirà un migliore controllo su chi entra nell’area, evitando abusi da parte di persone che non hanno diritto a conferire»

L’operazione è stata lanciata in questi giorni e costerà alle casse comunali una somma pari a 25mila euro. Nelle prossime settimane sarà dato l’incarico a una ditta specializzata per la fornitura della sbarra automatizzata e del software necessario alla lettura della Carta regionale dei servizi.

Ovviamente nell’area non entreranno solamente i titolari del ruolo, ma anche tutti gli appartenenti al nucleo famigliare: «L’unico piccolo problema riguarda il caso di persone iscritte a ruolo che per problemi fisici non hanno la possibilità di conferire e per questo si rivolgono a parenti che non hanno l’iscrizione perché residenti in altro comune – spiega Trussoni – ma è un inconveniente tecnico che stiamo cercando di superare. Avevamo anche pensato a una nuova tessera da distribuire, ma poi ci siamo orientati sulla Crs, che è in possesso di tutti i cittadini». L’intervento dovrebbe essere completato con tempi non lunghissimi. Probabilmente già prima dell’estate l’area sarà accessibile solo con la tessera».

Il Centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani differenziati, praticamente è possibile portarvi qualsiasi cosa con l’eccezione del sacco nero indifferenziato, è aperto dal 15 ottobre al 14 aprile dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12. Nel periodo estivo, invece, è previsto un giorno di chiusura al martedì. Gli altri orari rimangono invariati. Questo per le persone fisiche. Le utenze non domestiche, invece, possono accedere solo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17.

Per conferire le aziende devono già essere registrate. Gli utenti devono consegnare una richiesta agli addetti all’ingresso con la denominazione della ditta, la descrizione dei rifiuti da conferire e il relativo codice. Il consiglio di lunedì sera ha approvato anche un piccolo intervento per i completamento della recinzione dell’area.

