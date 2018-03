Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Alle urne 165mila sondriesi Come si vota e tutti i candidati Il giorno è arrivato. Dopo settimane di propaganda, slogan, promesse e gazebo di partiti e movimenti politici la parola passa agli elettori.

Insediati ieri pomeriggio, oggi i seggi elettorali saranno aperti dalle 7 alle 23 sia per il rinnovo del Parlamento che per quello del consiglio regionale, dopodiché inizierà lo spoglio. Immediato lo scrutinio delle schede per l’elezione del Senato e della Camera, in questo ordine, mentre per le Regionali lo spoglio inizierà domani a partire dalle 14.

Gli aventi diritto al voto sul territorio nazionale sono 46.604.925 per la Camera e 42.871.428 per il Senato per il quale è necessario avere 25 anni. In Lombardia, invece, sono 7,8 milioni gli elettori di cui 3.561 neo maggiorenni. In provincia di Sondrio gli aventi diritto al voto sono 144.669 per la Camera, 132.990 per il Senato e 165.178 per la Regione di cui 84.319 femmine e 80.859 maschi. Complessivamente sono stimati in 1.980 coloro che voteranno per la prima volta, di questi 1.040 maschi e 940 femmine.

Per votare occorre recarsi al proprio seggio portando con sè la tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità. Secondo le indicazioni del Ministero è possibile identificarsi anche con la ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica.

Quest’anno il Rosatellum introduce anche un’altra novità: le schede elettorali saranno munite di un tagliando anti-frode che il presidente del seggio dovrà staccare prima di metterle nell’urna.

Sulle elezioni politiche e regionali trovate con la Provincia di oggi un inserto che spiega come si vota e le liste con tutti i candidati.

