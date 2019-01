Seleziona un comune Albaredo per San Marco Albosaggia Andalo Valtellino Aprica Ardenno Bema Berbenno di Valtellina Bianzone Bormio Buglio in Monte Caiolo Campodolcino Caspoggio Castello dell'Acqua Castione Andevenno Cedrasco Cercino Chiavenna Chiesa in Valmalenco Chiuro Cino Civo Colorina Cosio Valtellino Dazio Delebio Dubino Faedo Valtellino Forcola Fusine Gerola Alta Gordona Grosio Grosotto Lanzada Livigno Lovero Madesimo Mantello Mazzo di Valtellina Mello Menarola Mese Montagna in Valtellina Morbegno Novate Mezzola Pedesina Piantedo Piateda Piuro Poggiridenti Ponte in Valtellina Postalesio Prata Camportaccio Rasura Rogolo Samolaco San Giacomo Filippo Sernio Sondalo Sondrio Spriana Talamona Tartano Teglio Tirano Torre di Santa Maria Tovo di Sant'Agata Traona Tresivio Val Masino Valdidentro Valdisotto Valfurva Verceia Vervio Villa di Chiavenna Villa di Tirano

Allarme per gli incendi Sono 300 i volontari pronti a intervenire Calolziocorte Negli ultimi giorni una decina di roghi «Il problema è quello dell’abbandono della terra Si deve ricostruire una corretta gestione del territorio»

Da dopo Natale i roghi sul territorio sono già stati una decina, ma se le condizioni meteo non dovessero cambiare i pericoli maggiori non sarebbero ancora scongiurati.

Divieto di accendere fuochi

Anche per questo, i trecento volontari antincendio che operano con la Comunità Montana come riferimento stanno monitorando con attenzione le aree di competenza, dove il divieto di accendere fuochi di qualsiasi genere è categorico. Proprio da questi scaturisce la maggior parte degli incendi boschivi.

L’allarme resta elevato: il rischio, con condizioni atmosferiche di siccità e vento come quelle attuali, continua a tenere alta l’attenzione degli operatori che fanno capo al Servizio agricoltura e foreste dell’ente sovracomunale, il cui responsabile è Renato Corti, (Paola Colombo è l’assessore di riferimento) e che hanno a Calolzio il loro centro operativo, dove sono depositati materiali e mezzi. «L’accensione dei fuochi in questo periodo è davvero molto pericolosa perché, con il vento anche poche braci residue possono sviluppare un incendio. La bruciatura delle ramaglie può essere uno strumento utile alla pulizia dei boschi e dei coltivi nella misura e con le modalità previste dalla legge e quando ci sono le giuste condizioni. Ora è tassativamente vietato». Chi sgarra va incontro a sanzioni pesanti: a seconda del tipo di incendio e dei danni causati a cose e persone l’importo della multa cambia, ma si parla comunque di parecchie centinaia di euro. Accanto alle quali c’è in automatico la denuncia penale.

«Il problema fondamentale in verità è quello dell’abbandono della terra, della cura dei boschi e dei coltivi e in montagna della assenza del bestiame al pascolo. Tutto questo determina la presenza di molto combustibile vegetale secco a terra e rende gli incendi molto più intensi, estesi e difficili da estinguere. Non si tratta quindi solo di migliorare il sistema delle emergenze ma soprattutto di ricostruire una corretta gestione del territorio, a partire per esempio da una efficiente viabilità forestale». Il lavoro dei volontari è encomiabile: la prevenzione, con la pulizia di fasce tagliafuoco, e la disponibilità per gli interventi di spegnimento, che effettuano con crescente preparazione.

La sicurezza degli operatori

«A noi sta a cuore prima di tutto la sicurezza degli operatori e svolgiamo impegnativi programmi di formazione e aggiornamento, in applicazione delle disposizioni regionali in materia. Per tutto questo lavoro, i volontari ricevono raramente una meritata parola di ringraziamento». Gli enti forestali hanno per tanti anni collaborato efficacemente con il Corpo Forestale dello Stato che aveva un ruolo fondamentale ma che è venuto meno come punto di riferimento. «Con le nuove condizioni e normative, stiamo cercando di costruire efficaci relazioni e collaborazioni operative sia fra Comunità Montane, con i Parchi Regionali, sia con il Gruppo Carabinieri Forestali che con il Corpo dei Vigili del Fuoco, ciascuno per le funzioni che la legge gli ha assegnato».

